BELGIQUE :: André Yinda est le nouveau Secrétaire Général de Bepax. :: BELGIUM

L’organisation a annoncé la désignation de son nouveau Secrétaire général en la personne d’André Yinda, philosophe et politologue belge d’origine camerounaise.

André Yinda est titulaire d’un doctorat d’Études politiques de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en 2005. Il est le lauréat du « Prix Raymond Aron 2005 » décerné par la Société des Amis de Raymond Aron à Paris.

Après avoir enseigné la philosophie politique à l’Université de Yaoundé 1, il a été Chercheur au Centre de Recherches Politiques R. Aron de l’ÉHESS et au Département de Sciences politiques de l’Université Libre de Bruxelles. Parallèlement à son travail universitaire, il s’est consacré au management de l’entrepreneuriat social d’abord comme Chef de projet à la Direction Générale « Environnement » du SPF Santé Publique, puis comme Directeur de Mobil’AID, un Centre de Formation et d’Insertion professionnelle, et enfin comme Expert au FOREM.

André Yinda est un citoyen engagé et un leader associatif reconnu qui a notamment été à la tête de « Charleroi Diversité », un Collectif d’Associations de lutte contre le racisme et les discriminations pendant une dizaine d’années. Il anime des conférences et est l’auteur de plusieurs publications en lien avec son expérience. Sa dernière publication a pour titre : Montesquieu décolonial ? Critique du débat sur la séparation des pouvoirs en Belgique (KDP University Press, 2019).

BePax est une organisation d’éducation permanente dont la mission est de sensibiliser citoyens et responsables politiques bruxellois et wallons aux enjeux du racisme et des discriminations pour les amener à devenir des acteurs et actrices de changement et d’égalité.

NB: Le titre est de la rédaction de camer.be