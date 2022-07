Coca-Cola Gracedom Bottling Company, le nouvel embouteilleur exclusif de Coca-Cola au Cameroun :: CAMEROON

Ce mercredi, 29 juin 2022 à Yaoundé, Monsieur Rodrigue BILA, Vice-Président Afrique de Coca-Cola accompagné de l’équipe dirigeante de Coca-Cola Gracedom Bottling Company, composée de Madame Jacqueline DONGMO, Présidente Directrice Générale et de Monsieur Pierre SIEWE, Administrateur Directeur Général Adjoint ont été reçus respectivement par son Excellence M. Gabriel Dodo Ndoke, Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique et son Excellence Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce.

Ces visites avaient pour objectif principal d’annoncer officiellement à ces autorités que la Société Camerounaise dénommée Coca-Cola Gracedom Bottling Company a été désignée comme l’embouteilleur exclusif de tous les produits Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes) au Cameroun à compter du 1er juillet 2022. Dans ce cadre, une unité de production de dernière génération d’une valeur de 50 milliards de Francs CFA, qui générera plus de 3000 emplois directs et indirects est en cours d’installation à Kake-Carrefour par Souza, environ 35km de Douala.

« La mise en œuvre de ce nouveau partenariat avec la société Camerounaise Coca-Cola Gracedom Bottling Company témoigne de notre volonté de développer les produits de nos marques au Cameroun. C’est une preuve de l’engagement de la compagnie Coca-Cola vis-à-vis du gouvernement et de l’entreprenariat Camerounais mais également vis-à-vis des consommateurs et communautés qui vivent dans ce pays. » a indiqué Monsieur BILA, Vice-Président Afrique de Coca-Cola.

Ce nouveau partenariat initiera dans prochains mois des projets de développement durable tels que le développement d’une économie circulaire autour des déchets plastiques ainsi que le soutien pour l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Au regard, de cette annonce, les Ministres visités se sont tous les deux réjouis de la conclusion d’un tel accord entre la firme Américaine et une entreprise locale. Ils ont garanti à ceux deux compagnies leur soutien et leur disponibilité afin de réussir la mise en œuvre de ce projet ambitieux qui bénéficiera tant à l’économie nationale qu’aux consommateurs vivants au Cameroun.