Casablanca, le 01 Juillet 2022 --- One Africa Forums (ex I-conférences) vous donne rendez-vous les 7 et 8 juillet 2022 au Krystal Palace Douala pour la 13e édition de l’Africa Banking Forum. Cette édition sera tenue sous l’égide du Ministère des Finances du Cameroun et en partenariat avec le Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) et l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (APECCAM). A cet effet, Son Excellence Monsieur Louis Paul Motaze Ministre des Finances du Cameroun, va présider la cérémonie d’ouverture de cette édition. Les grands noms de l’écosystème bancaire africain seront au rendez-vous : Banque des Etats de l’Afrique Centrale, APEC Congo, APBEF Côte d’Ivoire, Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

Plus de 350 décideurs de la communauté bancaire et financière africaine seront en conclave à la capitale économique camerounaise pour débattre, échanger et partager les expériences, expertises et meilleures pratiques autour de la thématique suivante : « Quelles ambitions pour une banque catalyseur de la reprise ? ». ABF se veut donc un laboratoire d’idées où experts, analystes, financiers, banquiers et gouvernements tenteront d’apporter des réponses claires aux différentes problématiques des secteurs bancaire et financier.

Pour Hassan M. Alaoui, Président de One Africa Forums, le choix de Douala n’est pas fortuit. «La dynamique de croissance qu’est entrain de connaitre la région de l’Afrique Centrale, mais l’Afrique en général exige un système bancaire performant capable de contribuer à la transformation économique du continent en soutenant la reprise post-covid», a-t-il déclaré.

Alors que la reprise était placée au cœur de tous les agendas des dirigeants africains après deux années de ralentissement dû à la pandémie de Covid-19, une autre crise, cette fois-ci sécuritaire, fait irruption avec son lot de conséquences, risquant ainsi de compromettre les efforts entamés pour la relance économique. Au vu de ces défis de relance, et malgré un environnement instable et incertain, les secteurs bancaire et financier doivent être catalyseurs de la reprise. Cependant, ce rôle que doit jouer lesdits secteurs requiert un environnement technologique à même de porter cette nouvelle vision de relance économique en Afrique. « Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique d’accentuation technologique des secteurs bancaire et financier. Le rôle de l’innovation étant un réel levier pour une banque réinventée capable de répondre aux attentes des populations africaines » a déclaré Valentin Mbozo’o, Directeur Général du GIMAC.

L’organisation de cette édition témoigne de l’importance de cette plateforme de débats dans la création d’un débat de fond sur les enjeux et défis majeurs du secteur bancaire. Elle permet également de tracer la voie du futur pour le secteur à travers les recommandations et conclusions qui émaneront des travaux de cette conférence. L’évènement sera également l’occasion de parler des principales tendances technologiques et leur impact sur le secteur et l’activité bancaire en Afrique.

A propos de l’organisateur One Africa Forums

One Africa Forums (ex i-Conférences) est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat sud -sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Cette société basée à Casablanca créée en 2004, a à son actif plus de 150 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures, les ports, l’agriculture, dont Africa Pay & ID Expo ET Africa Banking Forum.