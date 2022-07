CAMEROUN :: Colonel Foumane Ndongo : "exagérément sensible et ému" :: CAMEROON

Interview du Commandant en Second du BQG Colonel Foumane Ndongo Pierre, Chevalier de l’Ordre de la Valeur.

« j’ai commandé les troupes de ce défilé à l'occasion de la fête des armées ce jour et j'ai également bénéficié de l'attention et les appréciations de la hiérarchie par une distinction honorifique ; la médaille de Chevalier de l’Ordre de la Valeur qui n'est pas une petite médaille. C’est la preuve que le haut commandement suit ce que nous faisons sur le terrain et apporte son appréciation. Je suis exagérément sensible et ému ».

