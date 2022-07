CAMEROUN :: Le Commandant en Second du BQG assure un défilé sans faute et reçoit les félicitations du Haut Commandement :: CAMEROON

Le 1er juillet de chaque année au Cameroun, les Forces Armées reçoivent des décorations, des épaulettes et des galons. Dans la tradition militaire, la remise des décorations assurée des mains du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, ses collègues ministres, du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et plusieurs hauts gradés de l'armée. Dans la même foulée, le Chef d’État-major des Armées qu’accompagnaient d'autres généraux et autres hauts gradés s'est chargé à son tour de mettre les galons aux officiers puis le bal s'est poursuivi par ordre décroissant sous-officiers et militaires de rang.



Ainsi des décorations de Commandeur de l’Ordre National de la Valeur, Officier de l’Ordre de la Valeur, Chevalier de l’Ordre de la Valeur, Chevalier du Mérite Sportif et Médaille de la Force Publique ont été décernés. Au niveau de l'avancement au grade supérieur, grâce au travail bien fait, la discipline, l'honneur et la fidélité des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont reçu des épaulettes et galons.

Cette année, le défilé militaire était sous les soins du Commandant en Second de la Brigade du Quartier Général à Yaoundé. C’était une parade inoubliable à la cour d'honneur du BQG au centre de toutes les attentions du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense en présence du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, du Chef d’État-major des Armées, plusieurs ministres, les généraux et les familles, amis et connaissances venus vivre l’événement sur place.

Des troupes commandées par le Colonel Foumane Ndongo Pierre constituées des carrés de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre et les sapeurs pompiers ont défilé au rythme de la musique de la compagnie musique de la Brigade du Quartier Général.

La foule a acclamé la parade comme si elle en redemandait. Après ce passage cadencé et bien ordonné, les félicitations publiques devant la tribune officielle du Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO qui a tendu la main et a salué le Commandant des troubles. Camer.be a tendu son micro pour avoir les impressions de quelques médaillés.