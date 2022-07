AFRIQUE :: Le pape exhorte la RDC et le Soudan du Sud à "tourner la page" :: AFRICA

Le pape François a exhorté samedi le peuple et les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Soudan du sud à "tourner une page" et à forger de nouvelles voies de réconciliation, de paix et de développement.

François a diffusé un message vidéo le jour où il aurait dû entamer un pèlerinage d'une semaine dans les deux pays africains. François a dû annuler le voyage en raison de douleurs au genou qui ont rendu la marche et la station debout difficiles.

Dans son message, le pape se dit "très déçu" par la tournure des événements et promet de se rendre sur place "dès que possible". Il a exhorté les populations des deux pays à ne pas se laisser voler l'espoir, malgré la violence, l'instabilité politique, l'exploitation et la pauvreté qui, selon lui, les font souffrir depuis si longtemps.

"Vous avez une grande mission, vous tous, à commencer par vos dirigeants politiques. C'est celle de tourner une page pour tracer de nouvelles pistes, de nouveaux chemins de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine et de développement. C'est une mission à entreprendre en regardant ensemble vers l'avenir, vers les nombreux jeunes de vos terres, luxuriantes et blessées, en les remplissant de lumière et d'avenir" a déclaré le pape François.

"Les jeunes rêvent et ils méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux, avant tout, il faut déposer les armes, surmonter toutes les rancœurs et écrire de nouvelles pages de fraternité" a-t-il ajouté.

Bien que le souverain pontife n'ait pas pu voyager, il doit célébrer dimanche une messe spéciale à Saint-Pierre pour la communauté congolaise de Rome. Son numéro 2, le cardinal Pietro Parolin, a été envoyé en RDC et au Soudan du Sud cette semaine, dans les jours où il aurait dû s'y rendre.