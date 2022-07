BELGIQUE :: Quel est le meilleur moyen de se rendre à l’aéroport de Bruxelles Zaventem ? :: BELGIUM

Voyager par avion, c’est toujours un véritable plaisir quand toutes les dispositions sont prises. Si vous partez en voyage et que vous devez décoller de l’aéroport de Bruxelles Zaventem, vous avez différentes options pour vous y rendre. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir les meilleurs moyens de rejoindre votre aéroport.

Se rendre à l’aéroport en taxi

Le moyen le plus traditionnel de se rendre à l’aéroport de Zaventem est de prendre un taxi. En effet, ce mode de transport vous permet non seulement de gagner du temps, mais également de réaliser des économies non négligeables. En général, les taxis sont disponibles 24 h/7 j. Il vous suffira de quelques minutes de trajet pour rejoindre l’aéroport. Si vous voulez, vous pouvez même réserver votre taxi. Au jour J, le véhicule se déplacera à votre domicile pour vous prendre. Vous limitez ainsi le stress lié aux bouchons.

Si prendre un taxi est une option pratique pour rejoindre l’aéroport de Zaventem, il est généralement impossible de connaitre le tarif à l’avance. En effet, les taxis qui desservent cet aéroport n’appliquent pas des tarifs fixes. Ils utilisent généralement un taximètre pour facturer les clients. Il va sans dire donc que le coût final dépendra non seulement de la distance, mais également du temps des bouchons. Précisons toutefois que certaines sociétés de transport proposent des offres intéressantes pour se rendre à l’aéroport de Bruxelles en taxi.

Se faire conduire par un chauffeur VTC

Si vous souhaitez vous rendre tranquillement à l’aéroport de Zaventem, le plus simple serait de réserver les services d’un chauffeur privé. En effet, l’option d’un VTC est moins tracassante et plus rentable. Avec cette formule, le chauffeur vient vous récupérer chez vous pour vous déposer directement à l’entrée du terminal de l’aéroport. Précisons que les sociétés de VTC prennent également en charge vos bagages. Elles mettent à votre disposition des véhicules Premium avec tous les équipements à bord pour un trajet agréable.

Avec cette solution, vous savez d’avance combien vous coûtera le déplacement. Vous pourrez prévoir votre budget de manière à faire face aux dépenses. À noter que cette solution est moins coûteuse. Ce que vous paierez au chauffeur pour le déplacement aller-retour sera nettement inférieur à ce que vous allez dépenser si vous optiez pour un taxi ou votre propre voiture.

Se rendre à l’aéroport en voiture

Pour effectuer un voyage au départ de l’aéroport de Zaventem, il est tentant d’y aller avec son propre véhicule. Si cette option semble avantageuse, elle pose certains problèmes. À moins d’avoir un vol tard le soir, vous ne pouvez pas miser sur cette solution. En effet, la plupart des vols au départ de cet aéroport sont effectués tôt le matin ou en fin de journée. À ces moments, la circulation est très dense à Bruxelles. Aux heures de pointe, il faut compter environ 2 h de trajet à l’aller comme au retour pour la personne qui vous a accompagné. Si vous décidez de partir seul et de laisser votre véhicule dans un parking, sachez que les parkings situés aux abords de l’aéroport de Zaventem sont payants. Prévoyez au moins 39 € par jour et 101 € par semaine. Imaginez combien vous allez dépenser si votre voyage doit durer un ou deux mois.