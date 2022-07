MONDE ENTIER :: 4 choses à savoir pour bien choisir son chauffagiste :: WORLD

Le chauffagiste est un professionnel spécialisé dans l’installation et la réparation des dispositifs de chauffage. Sur le marché, on retrouve plusieurs particuliers et entreprises qui offrent ces services aux populations. Toutefois, pour bénéficier d’une prestation de qualité, vous devez pouvoir identifier un artisan compétent et expérimenté. Pour vous aider à opérer le bon choix, nous vous invitons à découvrir dans ce billet les critères à prendre en considération.

Contacter un technicien agréé



Si vous recherchez un chauffagiste Bruxelles dans le cadre de l’installation d’une nouvelle chaudière, nous vous conseillons d’opter pour un technicien agréé. Pour vérifier ce critère, il suffit de consulter les registres de Bruxelles Environnement ou de l’AWAC (Agence Wallonne de l’Air et du climat) qui sont des structures auprès desquelles ces professionnels sont enregistrés.

Par ailleurs, il convient de préciser que cet agrément n’est délivré qu’au technicien lui-même. Une entreprise ne peut donc l’obtenir. Pour finir, en fonction de vos besoins spécifiques, vous devez tenir compte du type d’agrément détenu par le chauffagiste pour effectuer votre choix. En effet, au terme de leur formation et de leur évaluation, les techniciens agréés peuvent obtenir l’un des trois types d’agrément suivants : l’agrément combustible liquide, l’agrément technicien combustible gazeux, ou l’agrément technicien en diagnostic approfondi.

Tenir compte du domaine de compétence

Que vous soyez à la recherche d’un plombier Bruxelles ou d’un chauffagiste, il est très important de tenir compte de la qualification de l’artisan. En effet, dans le cas de l’installation d’une chaudière à condensation au gaz par exemple, vous aurez besoin d’un technicien agréé combustible liquide qui effectuera les contrôles et les réglages nécessaires avant la mise en service du dispositif. De même, si vous optez pour une chaudière à biomasse ou une pompe à chaleur, vous devez contacter des techniciens spécialisés dans ces systèmes.

Tenir compte de la réputation du chauffagiste

L’un des critères les plus importants dans le choix d’un prestataire est la réputation. En effet, le tout ne suffit pas de disposer d’un certificat pour être qualifié. Il faut pouvoir démontrer son savoir-faire sur le terrain. Pour cela, nous vous conseillons de faire du bouche-à-bouche. En parlant à votre entourage, la probabilité est forte que vous obteniez l’adresse d’un chauffagiste qui s’est distingué par la qualité de son intervention. L’autre alternative est de rechercher votre chauffagiste sur internet. Pour cela, il suffit de vous rendre sur des forums spécialisés, et de visiter les adresses indiquées pour lire les commentaires des usagers portant sur la qualité des services fournis par le professionnel.

Comparer les offres de plusieurs prestataires

Les offres de service en matière de chauffage ne manquent pas sur le marché. Il est donc important de contacter plusieurs professionnels, afin d’effectuer une comparaison des devis. Toutefois, dans cet exercice, vous devez éviter de baser votre choix uniquement sur l’aspect économique. En effet, les paramètres tels que l’expérience, la réputation, l’équipement peuvent influencer le coût d’une prestation. Le plus important est donc de chercher à comprendre ce qui justifie la différence des coûts pratiqués.