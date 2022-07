La Commune de Douala 3è mise sur le Made in Cameroun :: CAMEROON

Une foire artisanale communale s’y est déroulée du 30 juin au 2 juillet 2022.

« En deux ans nous avons plus de 250 artisans qui ont été financés par le BIP et près de 150 enregistrés et financés par les fonds propres de la commune d’arrondissement de Douala 3è »

Des chiffres donnés par Jean Edoubwan , le deuxième adjoint au maire de la commune d’arrondissement de Douala 3è au cours de la conférence de lancement de l’édition 2022 de la foire artisanale communale de la CAD 3 qui renseignent sur les motivations de la mairie à valoriser l’artisanat à travers cette initiative.

Il faut dire que l’activité artisanale est une grosse activité dans la CAD3 au sein de laquelle plusieurs autres se greffent grâce à l’appui institutionnel du MINPMEESA. Ce qui fait qu’en 5 ans , près de 1000 artisans ont été régulièrement enregistrés et suivis.

En même temps, la philosophie de la décentralisation voudrait que les tutelles décentralisent un certain nombre d’activités qu’elles avaient par le passé d’où l’implication sérieuse de la mairie pour encadrer les artisans qui sont des porteurs de richesse.

Durant les trois jours que dure la foire , les artisans de Douala 3è ont la possibilité de faire connaître leur savoir-faire grâce à l’exposition via des stands que leur offre gratuitement la mairie.

L’édition 2022 de cette foire dont le thème est « revalorisation du Made in Cameroun comme levier d’attractivité à Douala 3è » met en avant les produits « Made in Cameroun » qui représentent un énorme vivier d’opportunité de la création de richesse et d’emploi dans le cadre du patriotisme économique. Le Cameroun étant un grenier d’opportunité avec la multiplication de près 1000 produits artisanaux, la transformation des produits artisanaux, la transformation des produits alimentaires de nos forêts et savanes est une opportunité de création de richesse.