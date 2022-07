CAMEROUN :: Montée vertigineuse du coût de production de la banane: Le cri de détresse de Afruibana :: CAMEROON

Les dirigeants de Afruibana ont effectué une visite de travail à cet effet à Yaoundé, du 30 juin au 1er juillet 2022.

Afruibana est cette association représentant les producteurs de banane de la Côte- d'Ivoire, du Ghana et du Cameroun.

L'objectif de La visite de travail était d'appeler les autorités responsables des différentes transactions de la filière banane au Cameroun, à plaider pour la décision de Green Forester Lines. Une décision qui impose un salaire élevé par rapport aux économies en Afrique. Afruibana a directement saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ( Minader) et le ministre du Commerce., afin que ceux-ci puissent plaider pour l'amélioration des conditions de travail des producteurs exportateurs, et surtout pour la fixation juridique du salaire décent du travailleur africain.

Président Cameroun de Afruibana, Joseph Owona Kono révèle que l'Europe impose que le salaire minimum inter professionnel garanti ( Smig), soit désormais identique pour tous les travailleurs de la filière banane. En Europe, ce Smig est supérieur à 130 000 francs CFA, traitement salarial qui aux dires des uns et des autres, serait d'application difficile en Afrique, compte tenu de la hausse récente des coûts de transport et autres ressources nécessaires à la production de la banane . Les producteurs de la filière banane avouent ne pas avoir de moyens suffisants pour supporter ces charges, même si leur souhait est de pouvoir offrir un salaire décent au travailleur africain.

Et l'Ivoirien Jean Marie Kakou le vice-président de Afruibana de lancer à l'adresse du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana: " la masse salariale risque d'impacter sur les investissements. Nous souhaitons que les gouvernements dénoncent le fait que certaines chapelles fassent d'injonctions sans tenir compte des conséquences sociales. On est inquiets, c'est pourquoi on est venus vous voir." Et le membre de l'Exécutif de Yaoundé de lui répondre : " on verra ce qu'on peut faire. Le ministre du Commerce a toujours répondu à votre sollicitation."

Et si la pression est maintenue, la banane africaine pourrait sortir du marché mondial. Ce qui créerait des troubles sociaux. C'est la raison pour laquelle les producteurs de la filière sont venus solliciter le plaidoyer de l'État du Cameroun, par le biais du Minader, Mbairobe Gabriel, qui leur a prêté une oreille attentive à cet égard. Par la suite les acteurs de Afruibana se sont adressés au Mincommerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Ce dernier a reconnu qu'une rémunération décente est fondamentale dans le travail. Aussi pense-t-il que l'Europe doit garantir un minimum de revenus décents aux producteurs africains.

De ce fait, le gouvernement envisage de s'organiser dans ce sens afin que les producteurs aient les moyens de faire face à la contrainte salariale pour sauver la filière banane, un secteur pourvoyeur d'emplois pour un nombre non négligeable d'Africains. Les assises de Yaoundé interviennent juste après celles tenues au Ghana et en Côte-d'Ivoire.

Afruibana fonde l'espoir d'une suite favorable quant à la capacité du Cameroun à pouvoir sortir la filière banane de la zone de turbulence.