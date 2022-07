CAMEROUN :: Brice TCHAKOUNTE « Plus de vingt de pays sont attendus au SAED » :: CAMEROON

Il est le Promoteur et Directeur Général du Salon Africain de l’Education (SAED). Que peut-il dire sur ce grand rendez-vous, rendu à sa deuxième édition cette année ?

Comme vous l’avez dit c’est un grand rendez-vous, et fort est de constater que ce n’est pas seulement l’opinion publique qui est d’accord avec l’importance et la grandeur de cette initiative, mais aussi les gouvernements africains et leurs leaders. J’ai deux nouvelles majeures à vous annoncer. Il va s’en dire que ces derniers jours ont été mouvementé dans le sens de réserver un grand succès à l’initiative.

Allez-y Président, partagez avec nous les nouvelles actualités

La première c’est au sujet de la dimension et la notoriété de l’évènement. Nous avons obtenu par la grâce de Dieu j’ai envie de dire, l’implication personnel de S.E M. le Premier Ministre Chef du Gouvernement Camerounais, qui intervient en qualité de Parrain de cette deuxième édition. Le Chef du Gouvernement a marqué officiellement son accord, donnant au projet une autre dimension sur le plan institutionnel et diplomatique.

Waouh, quelle nouvelle !!!

Oui c’est une nouvelle qui change beaucoup de chose. C’est l’une des preuves que le Gouvernement de la République a décidé de croire et de faire avec sa jeunesse. Mon équipe et moi-même sommes particulièrement touchés par la sensibilité du Patron du Gouvernement. Il a décidé de croire en nous et nous accompagner dans la dynamique de développement que nous menons depuis plusieurs années au profit des populations. C’est la jeunesse Camerounaise en particulier et Africaine en général qui est honorée par son implication. Que le Dieu qui l’a placé où il se trouve aujourd’hui, continue de faire pleuvoir dans sa vie et sa carrière des bénédictions inimaginables.

Nous imaginons la grandeur que prendra le SAED !

Merci à S.E M. le Premier Ministre, merci infiniment pour la confiance. C’est également un message fort à la jeunesse, croyez en vous, croyez en vos projets, rien n’est impossible. L’acte de S.E M. le Premier Ministre stimule de l’espoir, la persévérance, l’envie de donner encore plus. Ce n’est pas donné à tous d’avoir ce privilège.

Oui Président, et on se demande comment vous l’avez obtenu. A la deuxième édition c’est tout simplement impressionnant et pas croyable. Etes-vous un privilégier ?

Je ne dirai pas que nous somme privilégier, je vois ça comme une récompense divine de tous les sacrifices consentis depuis plusieurs années dans la société civile. Nous venons de loin, très loin. Nous avons cru, et nous continuons de croire. Que Dieu bénisse le Premier Ministre pour cette confiance qui nous élève davantage, nous permettant d’avoir un impact encore plus remarquable et positif en faveur des populations de tout horizon. C’est la jeunesse qui gagne, c’est le Cameroun qui gagne, c’est l’Afrique qui gagne.

Bravo Président, et Félicitations à vous. Dite nous, c’est quoi la deuxième nouvelle ?

C’est au sujet de la date de l’événement, nous avons proposés au Chef du Gouvernement de tenir l’évènement du 22 au 29 Octobre 2022, en lieu et place du 06 au 12 Novembre 2022. Diverses raisons que je n’étalerais pas ici justifient cette proposition. Mais ce qu’il faut retenir, est que cela va dans le sens de réserver un plein succès à ce grand rendez-vous.

Nous prenons acte pour diffusion Président. Avec l’implication du Premier Ministre, est ce que la nature des participants change ?

Changer, non. Mais s’élargir, oui. L’objectif est beaucoup plus grand cette année. Une vingtaine de pays sont attendus, les institutions nationales et internationales, les entreprises d’ici et d’ailleurs, les universités, les écoles, les instituts et centres de formation, les jeunes de tout horizon etc. Nous prévoyons en moyenne 300 exposants, 15 mille jeunes et plus de 150 mille visiteurs. C’est un rendez-vous exceptionnel et nous comptons en faire le plus grand de cette année 2022 au Cameroun.

On conclue que la ville de Yaoundé vibrera au rythme du SAED du 22 au 29 Octobre 2022

C’est l’objectif, et ceci sera possible avec la participation de tous. Occasion pour moi de dire Merci à tous ceux qui sont impliqués de près comme de loin.

Comment participer à l’événement Président Brice TCHAKOUNTE, quelles sont les conditions à remplir ?

Tout dépend. En appelant le Comité d’Organisation au +233 670 361 082 ou au +237 690 621 036, ils vous donneront des détails précis en fonction de la nature souhaitée de votre participation.