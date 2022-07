CAMEROUN :: PROGRAMME OBSÈQUES DE LA MATRIARCHE MABAPGOUP TCHAPTCHET PAULINE SURVENU LE 17 JUIN 2022 A DOUALA :: CAMEROON

Onde de choc au quartier New Bell ou vivait la défunte. La MATRIARCHE MABAPGOUP TCHAPTCHET PAULINE s'en est allée ce 17 Juin 2022 des suites de maladie.

A 90 ans, celle qui avait dévouée sa vie à l'aide pour autrui est finalement partie, laissant ses nombreux enfants orphelins. Généreuse, aimante, toujours souriante, MA PAU comme l'appelait ses connaissances même affaiblie par l'âge et la maladie savait se rendre disponible pour sa communauté Bayangam, et Bakong de Douala. Le Président de l'association du quartier BOUFEM- Bakong garde d'elle une image positive " une maman très sensible aux douleurs des autres, présente dans le bonheur comme dans le malheur"

Les curees des paroisses St Monique et Notre dame de l'Annonciation de Bonamoussadi- Douala sont tous aussi éplorés par le décès de la MATRIARCHE.

Maman Pauline MABAPGOUP TCHAPTCHET PAULINE laisse un vide difficile à combler à la grande famille Royale Bayangam, la famille royale Bakong, les familles Ta'a SOUOP FOHOM de NKE Bayangam, la famille MBEUH KUIPOU TCHOUTA à BAKONG, le Dr Rodolphe FONKOUA dit WABO MBEU NIAPSE, Madame TANKOUE Rosalie et autres...

Il sera 12 h ce 09 juillet 2022 lorsque la MATRIARCHE MABAPGOUP TCHAPTCHET PAULINE sera installée dans sa dernière demeure dans la concession familiale. Une messe pontificale présidée par Mgr Dieudonné Watio Évêque Émérite de Bafoussam accompagnera maman Pauline.

Ci joint le programme des obsèques.