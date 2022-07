REMISE DES DECORATIONS, DES EPAULETTES ET DES GALONS AUX PROMUS DES FORCES DE DEFENSE CAMEROUNAISES :: CAMEROON

La cour d'Honneur de la Brigade du Quartier Général à Yaoundé a servi de cadre à la cérémonie de remise des décorations, des épaulettes et des galons aux promus des Forces de Défense Camerounaises au titre du 1er juillet 2022.

Présidée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense en présence du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, du Chef d’État-major des Armées, accompagnés de plusieurs ministres, les heureux promus ont reçu les décorations, des épaulettes et galons au nom du Chef de l’État Paul BIYA, Chef des Forces Armées et Grand Maitre des Ordres Nationaux.

L’ambiance du grand jour assurée par la compagnie musique du quartier général a contribué à rendre la fête plus belle. Ainsi des décorations de Commandeur de l’Ordre National de la Valeur, Officier de l’Ordre de la Valeur, Chevalier de l’Ordre de la Valeur, Chevalier du Mérite Sportif et Médaille de la Force Publique. Au niveau de l'avancement au grade supérieur, grâce au travail bien fait, la discipline, l'honneur et la fidélité des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont reçu des épaulettes et galons.