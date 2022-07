CAMEROUN :: OU EN EST LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA AVEC LE PROJET DE BUS RAPID TRANSIT? :: CAMEROON

Ce n’est pas un secret pour personne que cette ville aujourd’hui c’est une ville qui est très engorgée. La ville de Douala du fait de la démographie et du fait de l’insuffisance de moyen de transport ou de mobilité, aujourd’hui, c’est une priorité pour le Maire de la ville et pour l’exécutif communautaire de lancer effectivement ce projet de BRT qui permettra à beaucoup de Doualais de se déplacer dans toute la ville dans les conditions de sécurité assurées et surtout à des coûts hyper réduits. Le BRT sera implémenté, le budget est là et effectivement une équipe était au Sénégal conduite par le 1 er Adjoint au Maire. C’était pour aller bénéficier de l’expérience des sénégalais qui ont déjà mis en place ce BRT.

C'est un projet qui va être lancé très prochainement pour le bonheur des populations. Le projet existe, il y a plusieurs axes. Il y'a une hache qui partira de BONAJO en passant par Ndokoti pour servir 14. Il y aura encore une hache qui partira de Ndokoti pour servir Yassa en passant par Village. Voilà à peu près le trajet qui est prévu. Mais au-delà du BRT, il y a aussi le tramway que nous envisageons de mettre en place. C'est la vision du Maire. Il y a cette modernisation de la mobilité dans la ville de Douala qui est un projet du Maire et de l'exécutif communautaire et je pense que lorsque tous ces projets seront mis en place ils feront en sorte que les doualais soient à l'aise dans leur ville.



En matière d’embellissement de la ville de Douala, quels sont les projets que vous tenez à cœur dans ce secteur ?

Nous avons des grands projets. Le premier de ces projets, ce n’est pas le plus spectaculaire mais c’est le plus impactant, c’est cela qui va impacter à très court terme le quotidien des populations. C’est l’aménagement à tous les carrefours critiques des artères de la ville de Douala des aires de stationnement pour moto taxi. Aujourd’hui, le secteur de transport par moto taxi génère une insécurité et un désordre urbain qui entraînent d’atteindre la limite de l’acceptable. Le 1er programme du Maire s’était de demander à un de ses adjoints de mener cette opération d’assainissement de ce secteur et parmi les actions qui ont été prioritaires, c’est la construction des aires de stationnement des motos taxi.

Ce travail a été fait en synergie avec les leaders des motos taxi et nous pensons que d’ ici la fin d’année les premiers projets pilotes devraient être sortis des terres. Il y a maintenant des grands projets d’infrastructures qui devraient impacter à moyen terme la ville de Douala. Nous avons des axes de contournement qui feraient en sorte que tous les grands camions qui viendraient de Yaoundé ou de l’Ouest ne passeraient plus par la ville de Douala. Cela permettra de partir de la DIBAMBA pour le MOUNGO sans passer par la ville de Douala. Il y a aussi un grand projet avec le PAD pour créer des grandes zones d’affaire. C’est un projet qui devrait améliorer l’attractivité et faire en sorte que la ville de Douala soit une plateforme économique dans la sous-région de la CEMAC.

Que dites-vous de la gestion des déchets ?



C’est vrai que nous avons une convention avec HYSACAM pour l’enlèvement des ordures ménagères et aussi le Maire finance les communes d’arrondissement qui sont les acteurs de très grande proximité, dans le cadre notamment des journées ville propre. La communauté urbaine donne suffisamment de moyens aux communes.

La communauté Urbaine de Douala est en train de travailler sur un projet concernant la gestion de nos déchets. Je peux vous dire que j’ai conduit récemment une mission à Bordeaux, mission au cours de laquelle, nous avons visité un grand centre de traitement des déchets et ce centre est entrain d’inspirer les services qui s’ occupant du cadre de vie de nos populations qui s’entraînent à réfléchir à un projet de telle sorte que ces choses puissent être prises en compte en régie et cela entre dans la gouvernance de l’institution. Nous sommes entrain de nous approprier plusieurs secteurs qui sont des secteurs impactant vraiment la vie des populations, de la création de régie foncière .

Nous allons aussi créer des régies pour l'entretien de la voirie et on compte aussi dans ce que nous avons vu à Bordeaux implémenter ici un centre de traitement. En ce moment, la mairie mettrait en place des solutions de récupération des déchets et puis de les traiter.