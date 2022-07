CAMEROUN :: SAGO 2022: LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA ETAIT BEL ET BIEN A CE SALON :: CAMEROON

Parmi les grandes structures nationales qui ont marqué leur présence au 11ème Salon de l'Action Gouvernementale 2022, figurait la communauté urbaine de Douala. Venue de la capitale économique du Cameroun pour se rapprocher des populations, la mairie de ville de Douala est venue partager sa grande expérience aux autres communautés urbaines du Cameroun et exposer les projets futuristes de la métropole économique.

Classée première collectivité décentralisée la plus riche de l’Afrique Centrale, une structure de service publique locale décentralisée, Douala est en phase de devenir une ville où il fait bon vivre. Le guichet unique, informatisation de tous les services, plan de circulation révisée et modernisée, construction du bus rapid-Transit, les projets entamés et à venir donneront un nouveau visage à la ville de Douala bientôt assure Dr Roger NJICHOUA qui s'est prêté à répondre aux questions de la rédaction de camer.be



Monsieur le Maire bonjour, quelles sont les idées nouvelles que la Communauté Urbaine de Douala apporte à l’édition 2022 du SAGO ?

Dr Roger NJICHOUA : Merci bonjour, nous devons nous arrimer au thème du SAGO de cette année qui est la « modernisation des institutions » et là nous sommes heureux et à l’aise d’être à ce salon pour présenter effectivement les différentes innovations que l’exécutif communautaire a implémentées pour pouvoir améliorer non seulement les services au public mais améliorer la gouvernance interne de l’institution parmi les actions innovantes en terme de modernisation. On va prendre notre phare qui est le guichet unique.

Aujourd’hui, le guichet unique est complètement informatisé. Je vais vous rappeler que la Communauté Urbaine de Douala est aujourd’hui la seule communauté qui implémente effectivement la mise en place de ce guichet unique. Nous avons un guichet unique qui permet de délivrer les actes d’urbanisme et d’améliorer le service au public en matière de délivrance des actes d’urbanisme. Il y a aussi le fait que la communauté urbaine est arrimée à une gestion informatique de ses programmes. Ça nous permet de mieux gérer nos dépenses.

Nous pouvons faire une gestion informatisée de l’électrification de la ville, une gestion informatisée du drainage pluvial dans la ville, bref, une gestion informatisée de nos différents départements. C’est quelque chose de formidable. Et au-delà de cela, il y a surtout la création d’une cellule anti-corruption qui permet de ramener tous les agents dans l’éthique des services publics, un service qui est gratuit pour les populations. Nous sommes venus au SAGO parce-que le thème est un thème qui est déjà mis en place au niveau de la communauté urbaine.