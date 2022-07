CAMEROUN :: RENCONTRE DES 30 DE LA MISS :: CAMEROON

RENCONTRE DES 30 DE LA MISS : MISE EN PLACE D'UNE SOCIETE COOPERATIVE FINANCIERE, INSTRUMENT DE FINANCEMENT INCLUSIF DES PRODUCTEURS LOCAUX POUR UNE MEILLEURE COMPETITIVITE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL



Ils étaient une dizaine de femmes et hommes entrepreneurs, créateurs de richesses réunis ce Jeudi 30 Juin 2022 au complexe international la Gaité sis à Bastos .

Cette rencontre sous le thème « La société coopérative Financière, Instrument de Financement Inclusif de la Miss30 » s'est soldée par la mise en place d'une société coopérative financière, instrument de financement inclusif des producteurs locaux pour une meilleure compétitivité dans le commerce international, un comité de pilotage de 06 membres présidés par le Pr Justice Diffo Tchunkam a été créé.

L’industrialisation de l'Afrique par les africains, tel est le défi de MISS 30 qui est loin d'être le titre des lauréates des concours de beauté, c'est la Mutuelle d'Inclusion Sociale et de Solidarité, avec son agenda à l'horizon 2030 pour une véritable dévaluation des impacts.

Comment un pays, ou un continent peut être autant dépendant de l'extérieur alors qu'il dispose d'énormes potentiels d'imports substitutions? Miss 30 entend révolutionner le made in Cameroun par l'industrialisation et le changement des habitudes de consommation. Pourquoi le Kumba bread ne deviendrait-il pas le Cameroun bred alors qu'il suffit d'un Plan Marshall sur la culture de la patate, pour réduire de manière considérable la dépendance au blé importé.

Cette vision et initiative portée sous la coordination de la présidente de Global Capacity Building Foundation a été saluée par l'experte de l' AFD ,Agence Française de développement .Avant son brillant exposé sur les sociétés coopératives ,elle a révélé l'existence d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ,vidéos dans laquelle face à une chinoise , un camerounais reniait sa nationalité .Cette chinois devenue milliardaire parce qu’elle cultivait le haricot pour le marché camerounais .

La zone de libre-échange continentale est le bras économique, financier, politique et opérationnel de l'Ohada, ce qui offre à Miss 30 l'ouverture sur un marché de plus d'un milliard de consommateurs.

La Mutuelle d'Inclusion Sociale et de Solidarité s'active à travers son réseau multiplie des changes, rencontres et formations pour un début comprendre les faiblesses du Cameroun et de l'Afrique sur le plan économique et industrielle, ensuite trouver des solutions endogènes à l'industrialisation du Cameroun. La coopérative Financiere ayant marqué des premiers pas hier en est une.

À la fin de la rencontre, quelques participants venus de divers coins du Cameroun ont exposé sur leurs produits, suivi des séances de dégustations. La rencontre qui avait débuté à 14h30 s'est achevée à 18h30.