RE DRINK, 0% DE CAFEINE, 100% NATURELLE, BIENTÔT COMMERCIALISEE AU CAMEROUN :: CAMEROON

Alors que l’humanité fait face à des graves problèmes de santé publique, notamment avec la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur l’appareil respiratoire, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, l’on s’interroge sur la recrudescence des symptômes de nervosité, d’anxiété, d’agitation, d’insomnie, de troubles intestinaux, de tremblements, d’élévation de la fréquence cardiaque et, dans de rares cas, la mort subite généralement imputée aux pratiques de sorcellerie.

L’explication à ces maux se trouve parfois dans les habitudes de consommation des Africains de plus en plus accros aux boissons énergisantes, qui parfois peuvent contenir, selon des agences de médecine, 14 fois plus de caféine qu’un soda. Roland Griffiths, dans un article publié dans la revue Drug and Alcohol Dependence en association avec une équipe de scientifiques de l’université Johns-Hopkins à Baltimore, affirmait qu’une canette de cola contenait 34 grammes de caféine, et qu’une petite canette de Red Bull en contenait plus du double.Originaire d’Italie, deux sœurs Céline Pujo et Jennifer Taverna ont mis sur le marché une boisson énergisante contenant 0 % de taurine, 0 % de caféine et 100 % naturelle.

Vendue en Europe dans les bars, restaurants, épiceries fines, salles de sport, comités d’entreprises, etc, Re Drink est une boisson énergisante composée d’extraits de fruits (myrtille, pomme, orange et pêche) d’une couleur rosée, légèrement frémissante, complètement naturelle sans colorants, sans conservateurs, ni produits allergènes et totalement exempte de substances nuisibles à notre santé.

C’est un produit élaboré sous pasteurisation sans aucun effet indésirable, si ce n’est son « énergie à l’état pur », qui peut se consommer aussi bien frais, tiède en infusion, nature ou en cocktail avec ou sans alcool.

La présence de citron vert et de bergamote en font une boisson désaltérante et antioxydante.Cette boisson de plus en plus prisée par les célébrités était présente au Madison Day de Paris organisé par Mason Ewing.

Très appréciée par le docteur Roger Moyou-Mogo, Camerounais spécialiste de la médecine vasculaire, c’est-à-dire de l’ensemble des vaisseaux sanguins et lymphatiques, celui-ci était présent au Madison Day.Les négociations sont engagées avec les sœurs Céline Pujo et Jennifer Taverna afin que Re Drink arrive sur le marché africain.