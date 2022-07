CAMEROUN :: Vive les Vacances avec StarTimes: le décodeur à 500 cfa :: CAMEROON

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique StarTimes lance sa campagne de promotion des vacances sur le thème « Vive les vacances avec StarTimes ».

A partir de ce 1er Juillet, StarTimes casse les prix et propose son décodeur au prix de 500 FCFA ! Le kit complet avec un mois de bouquet inclus passe à 9500 FCFA sans installation. StarTimes devient ainsi l’opérateur de télévision le moins coûteux sur l’ensemble du marché camerounais.

« Nous avons voulu offrir à toute la population camerounaise le meilleur de la télé pour ces vacances à vil prix. Nous savons que durant cette période de congés prolongés, les parents cherchent comment occuper leurs enfants qui sont désormais à la maison. Pour eux, StarTimes a prévu des programmes divertissants et enrichissants autour de leurs émissions préférées » explique Hervé Fabien MABOM,Marketing and Communication Manager chez StarTimes Cameroun.

Les téléspectateurs auront l’embarras du choix chez StarTimes durant les vacances.

Les enfants sont régalés avec une douzaine de chaînes jeunesse, à destination des très jeunes (CBeebies, Baby TV), des enfants et adolescents (ST Kids, Dreamworks, Boing, Cartoon Network, Boomerang, Canal J, Nickelodeon, TIVI 5 Monde, Jim Jam) et des jeunes adultes (Toonami).

Niveau sport, StarTimes va diffuser en direct l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de Football 2022 ainsi que les Éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2023.

Les amateurs de série pourront se régaler avec la diffusion de deux séries exclusives, la série philippienneLa Mariée tueuse, une histoire de vengeance sur fond de superstition et d’amour déchu, et la télénovelaLa Reine de Flow Saison 2 qui nous emmène au de l'industrie musicale. A ces deux séries s’ajoute Victimes, une nouvelle série 100% camerounaise en diffusion sur la chaîne CINAF TV.

L’opérateur a enrichi ses contenus récemment avec 2 nouveaux bouquets faisant grimper leur offre à 4 bouquets. Le bouquet Smart qui coûte 5000 FCFA par mois, le bouquet Super Français qui a fait son entrée récemment et qui regroupe toutes les chaînes en Français et est au prix de 9000 FCFA par mois, le bouquet Super English lui qui contient toutes les chaînes en anglais et coûte également 9000 FCFA le mois et enfin le bouquet Max à 10500 FCFA par mois.

Séries, sport et dessins animés, sans compter les nombreuses chaînes de documentaires et de divertissement qui composent les 163 chaînes des bouquets StarTimes. Tout est réuni pour vivre des vacances magiques avec StarTimes.

Contacts:

654.800.800 ; 692.222.111

COMMANDEZ VOTRE KIT EN CLIQUANT ICI