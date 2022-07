AFRIQUE :: Relique de Patrice Lumumba, attaques récentes du M23 en RDC: décryptage et analyse de Patrick Mbeko :: AFRICA

Après plus de 60 ans d'indépendance, la République Démocratique du Congo (RDC), l'un des plus grands pays d'Afrique, continue de souffrir de violentes agressions à l'Est du pays avec le retour du M23.

Le 20 juin dernier, la dent supposée appartenir à Patrice Lumumba, assassiné par Leopold II, après avoir été arrêté par les hommes de Mobutu -Anciens Président de la RDC-, retournait en RDC.

Depuis lundi dernier, le Président Felix Tshisekedi a décrété 5 jours de deuil national pour marquer ce moment fort d'émotion et historique pour le pays.

Une actualité que nous fait l'honneur de commenter le geopolitiste et auteur d'ouvrages, Patrick Mbeko, dans ce Diaf Point.

Interview que nous vous proposons de suivre dans son intégralité dans le lien ci-dessous