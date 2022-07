CAMEROUN :: SEEDUC : Un salon pour mettre un terme aux arnaques sur les voyages d’étude à l’étranger :: CAMEROON

L’idée de ce salon a été pensée par innocent Fasse fondateur du cabinet Educ’Assist.

Du 1er au 2 juillet 2022 , l’hôtel sawa se Douala accueille la toute première édition du salon pour les études à l’étranger du cabinet EducAssist ( SEEDUC).

Après dix années passées dans l’accompagnement des jeunes et des parents aussi dans leurs procédures de voyages d’études à l’étranger , dix années au cours desquelles les difficultés de tout types ont été affrontées, il en ressort un seul constat : le seul piège dans cette volonté d’assurer de meilleures études à l’étranger aux enfants est l’ignorance des procédures et des réalités dans les pays d’accueil des étudiants.

Suite à ce constat « on s’est dit dix années c’est suffisant pour avoir la maturité nécessaire pour donner aux parents et aux étudiants l’information sûre et fiable pour qu’ils puissent monter des projets d’études à l’étranger et les réussir pour ce faire, il faut réunir les acteurs au même endroit en leur donnant assez de temps » explique le professeur Innocent Fasse , fondateur du du cabinet EducAssist et commissaire du salon.

C’est dans cette logique qu’a été pensé le salon SEEDUC qui se tient les 1 et et 2 juillet à l’hôtel Sawa de Douala. Ainsi des responsables de certaines écoles partenaires présenteront aux jeunes étudiants Mais aussi aux parents d’étudiants comment est ce qu’on les intègre facilement.

Pour cette première édition, des établissements comme Burgundy School of business, studely Cameroun, l’Essca école de management, l’école de management de Normandie, Excelia business School, l’institut Paul Bocuse à travers son partenaire ISGH-KGS et la Berlin School of Business (BSBI) ont décidé de se joindre au projet pour le même objectif : un meilleur accompagnement des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger.

« Depuis plusieurs années, nous accompagnons les étudiants Camerounais dans leur projet d’études à l’étranger. Ce salon est donc une bonne opportunité pour leur donner l’information dont ils ont besoin. Par ailleurs il s’agit aussi de créer de la visibilité notre établissement » réagit madame Yollande Codo, responsable de la Berlin School of Business Dijon.

Notons que L’ISGH-KGS, un autre institut de référence en matière de formation dans les métiers de l’hôtellerie et dernièrement devenu membre du réseau Paul Bocuse sera aussi présent à l’hôtel Sawa de Douala du 1 et au 2 juillet 20022 histoire d’accompagner cette initiative.