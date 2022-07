L’impôt Au cœur de cette famine, l’impôt a régné, pendant que les hommes étaient hébétés, l’administration réclamait les impôts. Les hommes en tenue ont terrorisé les populations avec cette idée misérabiliste d’impôts, comment demander les impôts à une zone qui à l’époque n’a ni électricité, ni école équipée, ni maître, ni route, des zones qui manquaient de tout. Beaucoup d’adultes se sont réfugiés dans la forêt pour fuir l’impôt, comme le père Ditsé, pourtant un papa remarquable, charismatique, véritable héritage physique des temps anciens. D’autres faisaient le fou. J’ai toujours défendu l’idée de sauver d’abord les pauvres. J’ai longuement salué le président Paul Biya d’avoir eu cette grande âme en supprimant les pareils impôts qui donnaient un prétexte aux forces de l’ordre de brimer ceux qui n’ont rien. Je sais que ses dauphins qui ne connaissent rien des zones paysannes le rétabliront. Ils n’auront aucun coup de cœur, mais des coups de griffe. Chacun verra la chaleur de cette génération qui arrive avec l’air glacial.

La crise de la cov19 m’a montré que cette vie n’est plus faite pour les pauvres et ceux-ci doivent en prendre conscience. Il y a une intention très malsaine dans tout ce qui s’est déroulé dans le monde ce dernier temps. Les gens sauront la vérité peut-être dans un siècle. Poutine a fait le contraire. Il les a eus. Peut-être même qu’il a sauvé le tiers-monde. L’école principale.

L’école principale, actuelle gendarmerie était dirigée par Medjanc Luc, ce dernier chicotait tous ceux qui parlaient la langue maternelle dans la cour de récréation. Placée sur le seuil de la classe du CM2, je me souviens qu’il se tenait sur le haut du pavé, revêtu de son pantalon en satin brun décoré de broderie ancienne, et guettait ceux qui s’exprimaient en Vuté langue officielle de la cité de Ngoro.Le père Medjanc Luc nous faisait bâtir sa maison, toute l’école se déportait quand il y avait un nouvel appartement à élever.

C’était une joie de travailler dans le brouhaha et dans l’agitation, sous le regard du visage paisible et terne de notre directeur. Le bleu de sa veste à force d’être portée, tournait au gris. A l’école ce n’était pas les blagues, l’assurance de ses belles mains et le pli serein de son regard, tombait tranquille sur la joue du paresseux. Le livre utilisé était IPAM pendant que les missionnaires avaient au programme Mamadou et Bineta sont devenus grands.

Les habitants de Ngoro en principe les Sanagas s’expriment en Vuté semble-t-il cela est dû à la forte présence des Vutés dans cette ancienne contrée, les Vutés ont dû s’imposer par des influences guerrières. C’est connu dans l’histoire du Cameroun, que les Vutés furent une tribu des guerriers. Ce qu’ils savaient faire le mieux. Pour l’école, nous étions déjà assez nombreux, chacun prenait patience à sa manière. Le Pasteur Songsaré a aussi beaucoup fait pour cette contrée surtout à Yanbga où il fut à l'origine de la création de l'école principale. Il a enseigné le chef actuel de ce village dans les années 68-69. On aimait monter le matin sur la passerelle pour observer des vieillards qui rentraient des champs diriger les sacs de manioc posé sur la tête. Les tubercules de manioc deviendront rares à Ngoro les années d’après.

A l’égliseNon loin de là, vivait Osseni. Cet ancien orfèvre qui s’était volatilisé avec 11 "bâtons" de son patron sénégalais dans la forêt de Ngoro, avec De Gaulle qui lui servait de bras séculier dans cette forêt.Le dimanche, nous étions tous à la messe. On a longtemps prié dans cette église pour que le village évolue. C’était le temps du père français qui sera remplacé par le Père Tseber. L’élégance qui manquait à cette église, c’est le père Tsheber qui l’apporte. Le père Tsheber est une légende dans cette contrée. Les anciens du villages savent de quoi je parle. Il avait autorité sur la femme. Le souvenir d'Amina rappelle cette épopée glorieuse.

Le père Tsheber, était un père d’une quarantaine d’années, le corps bien dressé avec formes ; en ville il était toujours vêtu d'un jean et quelquefois de sa soutane blanche maintenue par une ceinture ; il portait sur sa poitrine une croix impressionnante. Sur sa tête de prêtre, paraissaient des cheveux noirs et clairsemés, ses yeux de filtre enflammaient, il était en avance sur ses allures, un regard instable qui se jetait dans les décors, sa silhouette au contour agréable attirait les fidèles vers lui, tout le village le considérait avec toute l’affabilité modeste, tolérante et confiante qui lui était inné. Le père avec ses yeux d’un éclat pénétrant, savait séduire par ses homélies éducatives.

Il avait également un profil intéressant, il prit la petite paroisse, de Ngoro en plein essor des fidèles, mais beaucoup de gens sortaient sans faire un signe de croix. Il se baladait fièrement dans les quartiers, malgré l’humilité de sa monture, dont la tête bien coiffée pendait entre les deux jambes. Personne n’oublie que sa soutane couvrait ses chaussures noires, qui étaient le plus souvent des bottines, il atterrissait dans les soirées messes organisées des petites contrées avec un large bord de Play boy sur la tête comme les acteurs westerns du Texas. Le père Tsheber prions pour le repos de son âme. Unité de Ngoro

Sur le plan sportif, je n’oublierai jamais l’unité de Ngoro. C’est là que j’ai vu les premières destinées de football, quand on dit que Ngoro avait un regard clairvoyant sur la vie, c’est d’abord le football qu’il faille évoquer. J’ai vu des joueurs totalement accomplis, des joueurs exceptionnels.

Je cite, Niwané Daniel, Benjamin Mee, Nyanda Bertille (alias 404), Mboré Simon, Mbaffa, Ngbong Lazare (capitaine, Mbakané Lazare, Dimi Ngounda, Amassoka , Messoh, Toto NGoundou jacques, Bélinga Tangwa, Goulbi dit Kakoko. Quand l’unité de Ngoro, entrait en jeu, la cité vivait son heure de gloire. L’effervescence était telle que la ville s’arrêtait pour un moment ; tout entrait en jeu jusqu’au fétichisme. Il fallait gagner le match ; gagner un match expliquait la supériorité culturelle d’une ville par rapport à une autre. L’enjeu n’était plus sportif, mais culturel et épique. On jouait aussi pour obtenir un penalty au cours du match, car les buts étaient rares. Quand le penalty était obtenu, le match s’arrêtait au moins pour dix minutes avant d’être exécuté, tellement la joie était débordante.

L’équipe qui nous menaçait était vipère de Ndiki, et l'équipe de Bokito, jusqu’à ce jour, je n’aime pas entendre parler de ces deux villes. Malgré toutes nos stars, elles parvenaient à nous battre, tout petit, je n’en revenais pas, quand ces deux villes devaient jouer, c’était comme la guerre entre elles. Il ne fallait pas qu’Unité marque son but et vous venez parler de hors-jeu, le match se gâtait là…

Et nous les tout-petits, on préparait les sacs de pierres. Si on était gagné, chaque joueur adverse recevait un gros caillou sur la tête en quittant du stade. Le sang a coulé Ngoro à cause du football. Je me rappelle une année où sa majesté le chef Kartou lui-même, venait donner les consignes à ses poulains, pour la victoire. J’ai assisté tout près. La meilleure consigne était « Breb Breb », c’est-à-dire deux à deux. Il fit savoir aussi au libéro de ne pas dépasser le rond central, il devait être fixé à son poste d’arrière.

Le gardien s’appelait Kakoko, il n’était pas différent de Thomas Nkono. Pour mémoire, je vous raconte cette action du match Unité contre Makenéné : « deux attaquants adverses s’étaient retrouvés seuls devant les buts de Kakoko, celui qui possédait le ballon fait semblant de tirer à gauche, mais remet plutôt le ballon à son partenaire à droite pour finaliser.

Kakoko déjà battu à sa gauche et dans le vide, se redresse au moment où l’autre partenaire qui tient le ballon à la droite n’a plus qu’à le placer dans les buts, mais Kakoko va faire un double plongeon, Au moment où tout le monde crie « Ulieu, comme un serpent boa, il ramène le ballon vers sa poitrine et se tenant debout, il montre le ballon à tout le public, un miracle venait de s’accomplir sous nos yeux. C’est ce jour-là qu’il prit le nom de Kakoko en souvenir du joueur zaïrois qui venait de remporter la coupe d’Afrique des nations en 1974. Je n’oublierai jamais ce geste. C’était la vedette du village.

Ngoro aujourd’hui

Aujourd’hui, je n’ai que faire du présent, si ce n’est pour dire que les gens ont des montres, mais nous, nous avons le temps. Quand j’y vais, je vois des choses, je ris et je dis oh le beau village a vieilli et on pense qu’il est jeune. Tout simplement parce que les gens oublient leur histoire. C’est comme la course d’un instant, pourtant, on avance et s’étire comme un serpent qui sort ses écailles et oublie là où il les avait jetés ; on nous ombrage une belle époque avec des pouvoirs de pacotilles. Il y avait un véritable art de vivre, on se demandera toujours pourquoi une cité qui a produit des centaines de milliers de tonnes de cacao, et du bois est aussi pauvre, malgré ses belles voitures, et ses élites chaque jour plus nombreux, il y a encore dans cette ville des gens qui crèvent de faim.