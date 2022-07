Centrafrique: Des casques bleus ont aidé des militants à Bakouma :: CENTRAL AFRICAN

Les habitants de la ville de Bakouma ont indiqué que les casques bleus de la MINUSCA ont apporté leur soutien aux rebelles après leur défaite et leur retrait face aux Forces armées centrafricaines FACA, où les casques bleus de la MINUSCA ont aidé les rebelles à évacuer leurs combattants blessés et morts.

Selons des sources locales les casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), stationnés à Bakouma, se sont précipités au secours des combattants blessés du CPC, après avoir perdu contre les forces de FACA.

Il faut noter que dans la ville de Bakouma, les Forces armées centrafricaines FACA ont repoussé une violente attaque des rebelles (CPC), qui lancent des attaques sporadiques contre les positions des FACA et la population locale dans différentes parties du pays.

Les forces des FACA ont neutralisé un grand nombre de membres du CPC et causé de lourdes pertes dans leurs rangs. Comme d'habitude, les FACA ont sécurisé la ville, permettant aux résidents de se sentir à l'aise et en sécurité.

À ce jour les Forces armées centrafricaines combattent les groupes armés dans toutes les régions du pays, et sécurisent le pays de tout danger intérieur ou extérieur.

Il convient de noter que comme dans la ville de Bakouma les unités de la MINUSCA ont toujours aidé les groupes armés et les rebelles en leur fournissant des armes et du carburant, en échange d'or et de diamants.

Les habitants de la ville exigent le départ de la Minusca, complices avec les groupes armés, et appelant le gouvernement à renforcer la présence des FACA dans la localité.