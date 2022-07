Transformation d’un port en Afrique : du chaos organisé vers une modernisation sous un leadership singulier dans son contexte :: AFRICA

Le port autonome de Douala (PAD) reprend progressivement des activités autrefois gérées par des groupes étrangers. En sa qualité de directeur général du PAD, Cyrus Ngo’o a pour mission de s'assurer de la bonne coordination générale des activités portuaires, de la rénovation et la modernisation des infrastructures et super infrastructures, de la création et du développement des zones industrielles portuaires, du dragage et de l'entretien dudit port, ainsi que de la sécurité et la promotion de la zone portuaire. L'éviction du consortium Bolloré-Maersk du terminal à conteneurs en décembre 2020 et le contentieux en cours, largement médiatisé, peut laisser croire que cette disqualification des opérateurs étrangers était opportune compte tenu des faits de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir de ces multinationales.

Une renationalisation qui profite amplement au Cameroun

En octobre 2020, conformément à la mission à lui confiée par le chef de l’État, Cyrus Ngo’o, cet administrateur civil de formation annonce le retour de « la souveraineté de l'État camerounais sur la principale voie d'accès des biens et marchandises dans le pays ». Sous sa direction, un certain nombre d'activités qui étaient menées par des entreprises étrangères sont désormais gérées par des entreprises locales. Le tout étant surveillé de près par les autorités portuaires. Jusqu'à présent, le bilan de ces différentes réformes est positif.

En effet, alors qu’en 15 ans, le PAD a perdu plus de 156 MILLIARDS DE FCFA, encaissés par les multinationales pour le dragage du Wouri, aujourd'hui, avec ses PROPRES équipements, la Régie du dragage du PAD est automatisé et ne dépense qu’environ 5 milliards de FCFA par an pour le même résultat. Le Terminal à Conteneurs qui a les résultats jamais réalisés par DIT et où le fisc a découvert que Bolloré a fait de fausses déclarations depuis des années. Il a sans surprise subit un redressement de plus 10 milliards. Bolloré a déjà payé 8 milliards (la douane doit suivre cet exemple de Mopa). À noter, la Régie du Terminal à Conteneurs, c'est 56,9 milliards de FCFA de chiffres d'affaires en 2021 et 22,2 milliards de FCFA de trésorerie.

Le port de Douala abrite plus de 80 pour cent des industries camerounaises qui sont situées dans la zone portuaire et ses environs (Bonaberi, zones aval et amont) et il a une capacité de stockage de 11 millions de tonnes, grâce à ses seulement 13 entrepôts sous douane. Par conséquent, la construction de ces magasins de cales proposées Cyrus NGO’O permettra de gagner plus de 14.5 M$ US et 10 nouveaux magasins au terme du contrat.

Le pesage faisait le bonheur des certains opérateurs installés au Port de Douala-Bonabéri comme les meuniers. C’est pourquoi, la reprise de cette exploitation par le PAD dans le cadre du projet de sécurisation permet la maîtrise du tonnage des marchandises qui sortent du PAD. Ce retour a causé une levée de bouclier avec comme tête de fil Tawamba. Entre autre, la Sécurisation du domaine portuaire qui a transformé physiquement le port de Douala-Bonabéri et a permis de sortir cette plate-forme du commerce extérieur du Cameroun de la zone rouge des ports insécures.

Étant un véritable repaire de bandits, l’expulsion des habitants du quartier Essengue a fait l’objet d’une procédure concertée entre le Port autonome de Douala et le collectif de défense des intérêts des populations d’Essengue. Le tout dans le but d’en faire une zone logistique et industrielle, des voies de contournement sont lancés. Un acte mal vu, car ce dernier était le vivier électoral de Josuah Osih.

Soucieux des intérêts et du développement de la zone portuaire de Douala, Cyrus Ngo’o a obtenu de l'Etat camerounais (après une bataille judiciaire) un décret présidentiel portant à la rétrocession de tous les biens de l’ex-Onpc au PAD. Deux arrêtés du Ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières ont été signés le 16 novembre 2021, transférant au Port Autonome de Douala les actifs résiduels de l’ex-Office National des Ports du Cameroun (ONPC). Ces actifs résiduels de l'ex ONPC que, rappelons-le, se sont partagés dans le passé les pontes du pouvoir à travers Atou retournent aujourd’hui dans le giron de l’État. Pourtant, l’article 22 du décret réorganisant le PAD stipule que « l’État transfère au port autonome de Douala en propriété ou en jouissance, selon le statut juridique de ces biens, les actifs, ainsi que le patrimoine de l’ex-office national des ports du Cameroun (ONPC), localisés dans la circonscription de Douala-Bonabéri ».

Ceci explique la chasse lancée contre le DG Cyrus NGO'O.

Ainsi, les impacts positifs générés par ces réformes du PAD sont nombreux, parmi lesquels les économies réalisées sur les différents segments de l’activité portuaire, une meilleure maîtrise des charges salariales induites par le départ des expatriés, et de l'emploi de plus de locaux. Ces premiers résultats satisfaisants et prometteurs du PAD sont déjà répliqués dans les autres ports d’Afrique, faisant du Cameroun un exemple.