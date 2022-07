CAMEROUN :: Port Autonome de Douala: Cyrus Ngo’o ramène la clarté dans la conduite des affaires portuaires :: CAMEROON

Au fil de ces dernières années, la gouvernance en Afrique tente de s’améliorer. Les dirigeants africains sont conscients des défis auxquels ils font face et à l’image qu’ils renvoient à l’international. Mais le chemin est encore long et périlleux.

Le Port Autonome de Douala comme d’autres grandes entreprises Camerounaises est un moteur économique essentiel.

S’il se porte bien, cela se ressent dans l’économie camerounaise.

Pour contribuer à l’embellie économique du pays, le PAD n’a rien fait d’autres que de mettre en œuvre les bonnes pratiques internationales en matière de gestion portuaire. Malheureusement, on constate encore des manœuvres stériles visant à déstabiliser le PAD, son institution, ses équipes et ses dirigeants.

Cyrus Ngo’o a ramené la clarté dans la conduite des affaires portuaires, fermer les privilèges, remis des nationaux compétents aux bonnes places, afin qu’il n’y ait pas d’acteurs au port qui soient au-dessus de toutes les règles. Une feuille de route très ambitieuse, est mise en œuvre avec audace.

Force est de constater que la rénovation, la modernisation et le développement du port de Douala-Bonabéri instruit par le gouvernement et implémenté par Cyrus Ngo'o, directeur général du PAD fascine et inquiète. Il fait partie de cette élite révolutionnaire qui donne corps sans état d’âme, aux hautes directives du Président de la République.

De multiples révélations de ces dernières semaines soulèvent des questions sur la gouvernance et la justice au Cameroun.

En effet, certaines actions dont la normalisation et rénovation du PAD, les nationalisations du terminal à conteneur, du dragage, et du remorquage … ont sans doute porté préjudice aux intérêts de certains, qui en veulent alors à Monsieur Cyrus Ngo’o.

Dans ce monde de profit et d’intérêt, le terminal est une véritable opportunité pour les plus grands investisseurs. La transparence de Cyrus Ngo’o à travers la communication des résultats obtenus sur l’activité du PAD, montre sans aucune modestie, une rentabilité supérieure à celle de ses concurrents. En le faisant, les pratiques frauduleuses de ces adversaires locaux au Cameroun sont mises à découvert.

Toutefois, il est évident, ici encore, que le travail de Cyrus Ngo'o depuis son arrivée sur les quais du Wouri, a inconsciemment bousculer des intérêts personnels précieux.

Malgré les diverses concessions qu’impliquaient l’abandon de plusieurs hectares de terrains portuaires publics, des personnalités ont mutualisé leurs forces ces derniers temps pour empêcher l’Autorité Portuaire de Douala de poursuivre les travaux de sécurisation et sauvegarder ainsi ce patrimoine de l’Etat et du Peuple Camerounais.

La reprise par le PAD sur instruction du Président de la République augmente les conflits d’intérêt et déstabilise la réputation de Monsieur Cyrus Ngo’o.Au vu de tous ces faits, entre l’assignation à comparaitre, la condamnation, la tentative d’arrestation de Cyrus NGO’O, il s’agit bien là de tentative d’intimidation et la remise en cause de la bonne gouvernance que les états africains tentent de mettre en place.

Historiquement au Cameroun, ceux travaillait bien se sentait pourchassés. Une situation bien connue localement sous l’expression : « il veut montrer quoi à qui ? ». Nous pensions que c’était fini… Hélas non, la preuve en est avec Cyrus Ngo’o qui méthodiquement et avec abnégation, semble actuellement pourchassé. La note positive est qu’au final le mérite l’emporte toujours.