CAMEROUN :: RELIGION-DOUALA : LE SEIGNEUR FAIT DESCENDRE L'ESPRIT-SAINT SUR 18 NOUVEAUX ÉLUS. :: CAMEROON

La cathédrale Saint Pierre et Paul de Douala, a servi de cadre hier mercredi 29 juin 2022, à la messe pontificale d'ordination diaconale et presbytérale de 10 prêtres et 8 diacres.

Les nouveaux discipline du Christ ont été ordonnés par son Éminence Cardinal Christobal Romero LOPEZ, archevêque de Rabat au Maroc, invité par Monseigneur Samuel KLEDA archevêque métropolitain de Douala.

La célébration a connu la présence de Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA, gouverneur de la région du Littoral.