CAMEROUN :: Maroc, CAN dame 2022 : La Crtv déploie sa sélection :: CAMEROON

L'équipe de la CRTV est en route pour Casablanca au Maroc afin d'assurer une couverture médiatique Radio, Tv et Web de la 14ème édition de la coupe d'Afrique des Nations de football féminin.

Elles sont 6 total :

- Christiane Mbog Baya, technicienne Audiovisuelle et Michèle Koumam, technicienne de prise de vue.

- Edith Virginie Mbock, journaliste sport d'expression Française et Jeanne Ngo Nlend, reporter Web.

- Chansiline Nanze et Irène Manti, deux journalistes d'expression Anglaise.

Plusieurs noms connus du paysage audiovisuelle manquent à l'appel à l'instar de : Monique Félicité Ngo Tjouen, Esther Ayimbo, Evelyne Owona Essomba, Madeleine soppi Kotto et Marguerite Temgoua.

La CAN dame se tiendra du 02 au 23 juillet 2022 dans les villes de Casablanca et Rabat. Un total de 12 nations africaines parmi lesquelles le Nigeria, Championne en titre, le Sénégal, la Tunisie, le Togo, etc., y prennent part.