CAMEROUN :: Sextape: Un directeur d'une société d'exploitation forestière filmé nu dans une cacaoyère à Messok :: CAMEROON

Les populations de la ville de Messok semblent subjuguées par une sextape dans une cacaoyère . Si la vidéo fait un carton sur internet, elle ne fait pas du tout rire les autorités locales qui y voient un affront aux valeurs culturelles de cet arrondissement situé dans la région de l'Est et le département du Haut-Nyong.



La vidéo dure à peine une minute et montre la scène. Un homme et une femme en plein d'exercice libidino-sentimental. Cet homme dont le visage est familier dans cette contrée, a été filmé nu par son amante.

Selon certaines indiscretions, cet homme, réputé être un « Tireur d’élite » et » poltron devant son épouse, a offert gracieusement à la gonzesse une belle bagnole et de l’argent pour empêcher la publication de la vidéo et des photos dans les réseaux sociaux. Un deal qui n'a pas été respecté par l'auteur de la vidéo.

Si cette vidéo fait beaucoup rire, il n’en va pas de même pour les autorités qui se sont lancées dans une véritable chasse à l’homme. "Cela viole les valeurs essentielles de la culture bantou. Tous les moyens nécessaires seront mis en place pour punir ce acte qui n'honore pas le pays" affirme un élu local qui a décliné son identité.

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché les curieux de se ruer devant la cacaoyère où a eu lieu cette désormais scène d’anthologie pour s’immortaliser à grand coup de selfie.

Il se chuchote à Messok qu'en "matière de femme, autant ce directeur dégaine rapidement les liasses de banque, autant il tire sur tout ce qui bouge".