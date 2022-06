MONDE ENTIER :: Confiant et fort : le secret des soins personnels :: WORLD

Prendre soin de soi est important. Parce que si vous prenez bien soin de vous, vous connaissez et respectez vos propres besoins - et augmentez ainsi votre bien-être mental et physique. De cette façon, vous renforcez également indirectement votre confiance en vous.

Pourquoi est-il important de prendre soin de soi ?

Prendre soin de soi - le terme semble égoïste pour beaucoup de gens. Nous devons et voulons être là pour les autres - pour les enfants, les partenaires et les amis, pour les aider et les soutenir. Cependant, il est trop facile d'oublier son propre ego. Et ce n'est pas seulement dommage, c'est aussi dangereux. Ceux qui négligent à plusieurs reprises leurs propres besoins finiront par subir des dommages mentaux ou physiques. Au plus tard, vous ne pouvez plus être là pour les autres. C'est en fait assez simple : seule une personne heureuse peut rendre les autres heureux.

Comment les soins personnels renforcent-ils l'estime de soi?

Le principe des soins personnels en psychologie signifie prendre le temps de faire des choses qui aident l'individu à bien vivre et à améliorer sa santé mentale et physique. Prendre soin de soi permet de gérer plus facilement le stress et d'augmenter l'énergie.

Prendre soin de soi renforce également la confiance en soi. Parce qu'il a l'impression de contrôler sa vie.

Bien sûr, tout le monde se retrouve dans des situations où il doute de lui-même et de ses capacités - parfois à juste titre. Dans le meilleur des cas, vous apprendrez de vos erreurs et agirez différemment la prochaine fois. Cependant, ceux qui traversent généralement la vie avec une faible estime de soi seront beaucoup moins capables de faire face aux défis quotidiens que les autres. Une saine confiance en soi, en revanche, aide à voir les choses positivement et ainsi à mieux affronter les aléas de la vie. En d'autres termes, les soins personnels et la confiance en soi se renforcent mutuellement.

Comment atteindre les soins personnels de base?

Tout le monde peut apprendre à prendre soin de soi. Parfois, il suffit de petits pas et d'exercices qui peuvent aller loin.

Bien qu'il puisse parfois être difficile d'identifier vos propres besoins individuels, ce qui peut vous différencier des autres, il existe des besoins physiques et sociaux que tout le monde a. Il est donc souvent particulièrement facile de partir de ces points sur le chemin vers plus d'amour de soi et de soins personnels. La confiance en soi peut augmenter a coup sur vos chance de gagner beaucoup d’argent sur casino belgique .

Surveillez ce que vous mangez et buvez

Des repas sains, variés et savoureux à base d' ingrédients frais sont bons pour tout le monde.

Asseyez-vous pour manger et profiter, que vous soyez seul ou en compagnie.

Évitez autant que possible les aliments transformés et essayez de ne pas trop manger pendant que vous attirez votre attention ailleurs.

Buvez beaucoup , au moins deux litres par jour et de préférence de l'eau ou des tisanes ou des fruits non sucrés.

Consommez de la caféine et de l'alcool avec modération.

Il est préférable de ne pas boire d'alcool si vous souhaitez renforcer votre confiance en vous à l'extérieur. Dans la plupart des cas, cela tourne mal.

Dormez suffisamment

Le sommeil est un aspect important des soins personnels. Un être humain adulte devrait dormir entre sept et neuf heures chaque nuit, de préférence à peu près à la même heure chaque nuit. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas dormir une heure de plus le matin le week-end. Des heures de coucher fortement fluctuantes sont cependant plutôt préjudiciables à un sommeil réparateur.

Bouger le plus possible

Vous devez faire de l'exercice au moins une demi-heure par jour, mais cela peut aussi être deux fois par jour pendant 15 minutes. Vous pouvez vous promener ou faire du sport. Lorsque vous êtes physiquement actif, votre corps produit plus d'hormones qui stimulent votre humeur et renforcent votre confiance. Cela vous donnera également plus d'énergie et de confiance pour d'autres activités.

Entretenir des amitiés et autres contacts sociaux

De bonnes relations avec les autres sont très importantes pour votre bien-être personnel. Par exemple, organisez au moins un repas avec votre famille par jour. Ensuite, laissez la télévision éteinte et jouez à un jeu ensemble à la place.

Une partie des soins personnels consiste à prendre du temps pour les contacts sociaux :