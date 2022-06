CAMEROUN :: KNOW YOUR ENEMY :: CAMEROON

It is impossible to understand the nature of the State of Cameroon without the proper study of the 15-year war of liberation against France from 1955 to 1970.

It is not possible to address the issues in NorthWest-SouthWest without reckoning that Southern Cameroons became a de facto French colony in 1961.



One does not fight French neocolonialism with methods that worked against British colonialism.

The latter has a semblance of moral conscience which the former completely lacks.

Djeukam Tchameni

CONNAIS TON ENNEMI

Il est impossible de comprendre la nature de l'État du Cameroun sans une étude appropriée de la guerre de libération de 15 ans contre la France de 1955 à 1970.

Il n'est pas possible d'aborder les problèmes du Nord-Ouest, Sud-Ouest sans tenir compte du fait que le Southern Cameroons est devenu une colonie française de facto en 1961.

On ne combat pas le néocolonialisme français avec des méthodes qui ont marché contre le colonialisme britannique.

Ce dernier a un semblant de conscience morale qui manque complètement au premier.