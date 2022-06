CAMEROUN :: Drame de l'immigration: La lettre du médiateur universel au Ministre des relations extérieures :: CAMEROON

Demande d’informations sur les dispositions prises auprès de la représentation diplomatique à Yaoundé,pour connaître le sort d’éventuelles compatriotes dans le drame survenu le Week-end du 25 au 26 Juin 2022, à la frontière maroco-espagnole

Monsieur le Ministre,

Les réseaux sociaux de la planète, relaient des images dramatiques d’une insoutenable et troublante cruauté, de jeunes Africains et Africaines ligotés et pour certains morts, dans un lieu quelque part sur le territoire marocain, ressemblant à un enclos de bêtes sauvages.

Ces victimes difficilement indentifiables sur les images, proviennent de nombreux pays dont le Cameroun. En effet tous ces frères et sœurs lancés dans l’aventure en quête d’un mieux être bien plus souvent aléatoire que réel, nous posent un véritable problème de conscience, et méritent au-delà de toutes les considérations, qu’un minimum d’actions soient menées. Il s’agit par exemple, de l’obligation morale, de montrer de l’intérêt et de la responsabilité à la fois, face aux douleurs et aux inquiétudes légitimes, de très nombreuses familles dont les enfants sont actuellement engagés, consciemment ou inconsciemment, dans de tels périples.

C’est pourquoi, il me plaît, dans l’urgence, de solliciter de votre département ministériel, des informations sur toute démarche auprès de la représentation diplomatique du Maroc à Yaoundé, pays avec lequel, nous entretenons des relations naturellement cordiales.

Dans l’attente, je saisis l’occasion pour renouveler à votre endroit, les assurances de ma haute et très fraternelle considération./.