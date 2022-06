CAMEROUN :: Affaire Liyeplimal: Cabral Libii, Emile Parfait Simb... poursuivis par la justice américaine :: CAMEROON

Le député camerounais et plus d'une centaine de personnes ont été inculpé par un tribunal américain dans une affaire d'escroquerie par Cryptomonnaie, avons nous appris des autorités judiciaires de l'Etat du New Jersey

Le promoteur de Liyeplimal, une plateforme d’investissements et de rémunérations qui fait recours à la cryptomonnaie et la société Global Investment Trading, a été inculpé d’escroquerie en bande organisée par un juge du tribunal du district de l’Etat du New Jersey.

Dans cette plainte initiée par les souscripteurs basés en Amérique du Nord, l'on retrouve des personnalités diverses telles, Cabral Libii,Nathalie Yamb, Ndjeng Jacques parmi les 42 noms cités.

Il est reproché à ces derniers d'avoir organisé une escroquerie en bande organisée par cryptomonnaie, lit-on dans l'acte d'inculpation que brandissent les avocats des plaignants

Outre les USA, les souscripteurs canandiens ont également porté plainte auprès de plusieurs agences gouvernementales telles que l’Autorité des marchés financiers du Québec et le Service de police de Longueuil pour complicité de fraude et d’arnaque contre ceux qu’ils désignent comme étant les responsables, que ce soit de près ou de loin, de la vente des cryptoactifs sur Liyeplimal.

Des plaintes contre le promoteur de Liyeplimal et mandataires ont été également enregistrées au Cameroun, à Interpol au Federal Bureau of Investigation (FBI), en France, en Allemagne. On parle de plus de 300 000 personnes qui auraient investi dans la crypto monnaie dans l’espoir d’avoir des gains financiers plus consistants.