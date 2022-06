CAMEROUN :: Université de Ngaoundéré : Le recteur met les responsables nouvellement nommés au travail :: CAMEROON

La Professeure Florence Uphie Chinje a, vendredi dernier, procédé à l'installation des responsables récemment nommés à l'Université de Ngaoundéré ( région de l'Adamaoua), par le président de la République, Paul Biya.

L'amphi 700 du campus de Dang a servi de cadre à une cérémonie riche en sons et en couleurs. Ont ainsi été installés par Pr Florence Uphie Chinje le recteur de l'Université de Ngaoundéré, Pr Ngo Nonga Fridoline, vice-recteur chargé du Contrôle interne et de l'Evaluation ; Pr Voudwe Bakrer, secrétaire général ; Pr Tchingankong Yanou Moïse, directeur des Affaires académiques et de la Coopération ; Pr Emmanuel Ngameni, doyen de la Faculté des Sciences.

Pour ce qui est des grandes écoles de l'Université de Ngaoundéré, Pr Fombang Édith Nig a été installée comme directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro- industrielles, Pr Ngah Esther, directeur de l'Ecole de Génie Chimique et des Industries minérales, et Pr Henriette Zangue Adjia, comme directeur de l'Ecole des Sciences et de Médecine Vétérinaire.

À tous les responsables installés dans leurs nouvelles fonctions, le recteur a instruit le sacrifice, l'objectivité et la probité dans le travail, pour une université de Ngaoundéré plus rayonnante. Et de se réjouir de pouvoir enfin travailler avec plusieurs congénères comme proches collaborateurs. <<Je dis merci au chef de l'État de ce qu'il a fait pour la première fois à l'Université de Ngaoundéré. Je vais m'asseoir avec mes plus proches collaborateurs, cinq femmes au total. C'est du jamais vu.>>

Il ne reste donc plus qu'à juger le peintre au pinceau, pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs, pour une université de Ngaoundéré devenue plus visible et performante de par le doigté managérial de son recteur, Professor Florence Uphie Chinje, membre de l'Académie des Sciences du Cameroun.