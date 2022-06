CAMEROUN :: Pour le SDF la présumée lettre de John Fru Ndi à l’avocat Agbor Nkongho est un Fake :: CAMEROON

« Cette lettre est un faux document et le SDF condamne fermement la reproduction criminelle et frauduleuse de la signature de notre président national pour créer des fake news afin de nuire à la réputation de notre parti" affirme dans un communiqué la secrétaire générale Me Adeline Djomgang.

Le parti de Njoh Fru Ndi indique que des dispositions ont été prises afin de poursuivre les auteurs et les diffuseurs de ce faux document.

Dans cette lettre dont le SDF qualifie de faux, le patron du SDF affirme avoir été rapproché par le député Joshua Osih qui l’a informé de l’intérêt de Me Félix Agbor Nkongho de faire son entrée en politique sous la bannière du SDF. C’est ce qui justifie d’ailleurs la nomination Me Félix Agbor Nkongho qui n’a pas tardé à décliner l’offre.