Bandjoun : Atteint d’un cancer Boris Fotso réconforté par Miss Cameroun (images) :: CAMEROON

Dès son retour de Garoua, miss Cameroun s'est empressée d’aller à Bandjoun ce mardi 28 juin 2022.

A travers la Julia Samantha Foundation l'actrice de 26 ans déploie son activité sociale notamment dans le secteur de la santé.

Julie Samantha Edima Assoumou a rendu visite à Boris FOTSO, 24 ans , atteint d’une tumeur cancéreuse au cerveau.

En désespoir de cause, la famille de Boris Fotso a crié à l’aide depuis près d’une semaine, "un cri auquel nous avons répondu mon équipe et moi" a écrit Miss Cameroun sur sa page facebook mardi. Elle a pris les dispositions pour que Boris soit transféré d'urgence à Yaoundé où il devrait subir une opération chirurgicale ainsi qu'une meilleure prise en charge.

Œuvre humanitaire

"Boris était dans un sommeil quasiment comateux, il avait des troubles de la vue et de l’ouïe. Ces deux derniers symptômes continuent mais s’atténuent car, par la grâce de Dieu, il s’en est sorti aujourd’hui, pas seulement grâce à nous, mais aussi à vous tous qui avez contribué de près ou de loin pour lui sauver la vie" a lancé Julie Samantha Edima.

Elle ajoute : "Le combat n’est pas terminé, reste maintenant les résultats d’analyse de sa tumeur et sa prise en charge post-opératoire, s’il devra suivre une chimiothérapie aussi, il y a encore à faire et nous continuons de lutter avec lui, de lutter pour sa vie".

Appel aux âmes charitables

Julia Samantha poursuit : "J’en appelle à toutes les âmes de bonne volonté à s’intéresser à son cas, car il est difficile pour mon équipe et moi de couvrir la totalité des charges, étant une fondation naissante et non subventionnée du tout nous essayons juste d’unir nos forces et faire de notre mieux pour venir en aide à des personnes, qui, comme Boris , ont besoin de croire en la vie . "

L'ambassadrice de la beauté camerounaise conclut : " Merci encore à toutes ces personnes qui ne resteront pas insensibles à la situation de ce jeune homme".

Coordonnées pour venir en aide

Si vous voulez apporter votre aide, peu importe sa nature, vous pouvez réagir aux numéros de téléphone suivants : 696 249 775( Paul Bissa ) ou 653 716 125 ( calixte Sonia )