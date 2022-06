BELGIQUE :: Remise de la relique du regretté Patrice Lumumba à sa famille: EXCUSES D'ACCORD. RÉPARATIONS AUSSI :: BELGIUM

La cérémonie de remise de la relique du regretté Patrice Lumumba à sa famille, au Congo et à l'Afrique m'a laissée un goût amer.

Si j'ai été ému par la grandeur d'âme dont a fait preuve les enfants de notre Héros, je puis pas comprendre que les criminels (la Belgique et ses complices africains) puissent s'en tirer à si bon compte.

Les Africains ayant subi des préjudices de la part des Européens et leurs complices locaux ne doivent plus se contenter d'excuses et de quelques larmes de crocodile.

Tout crime doit s'équilibrer par une punition des coupables et des réparations sonnantes et trébuchantes au bénéfice des victimes.

Les nations agressées doivent recevoir des réparation des agresseurs. Même Israël, qui n'a pas été agressé reçoit des réparations de la part de l'Allemagne pour les crimes de Hitler.

L'Afrique doit recevoir des réparations des Arabes et des Européens pour les crimes de l'esclavage, de la colonisation, et des plus récentes agressions (Lybie, Côte d'Ivoire, etc...)

Il faut toutefois se rappeler que les réparations ne s'obtiennent que si vous avez la force pour l'imposer. L'Afrique doit avoir un désir de Puissance si elle veut être traitée avec Justice