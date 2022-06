CAMEROUN :: Grand prix cycliste Cimencam :Artuce Tella surprend,Jolie discale Memouna déçoit. :: CAMEROON

La deuxième édition du grand prix cycliste Cimencam qui s’est courue ce dimanche 26 juin a vu la victoire d’Artuce Tella chez les seniors mais aussi la grosse contre performance de la mascotte de la course Jolie discale Memouna

La deuxième édition du grand prix cycliste cimencam s’est déroulée ce dimanche 26 juin 2022.La compétition organisée par la ligue régionale de cyclisme du littoral en collaboration avec l’entreprise Cimencam, a permis à plusieurs coureurs de rivaliser d’adresse au boulevard de l’école publique de Deido dans l’arrondissement de Douala 1er.

Plus d’une centaine de coureurs répartis en sept catégories, ont pris la ligne de départ de cette deuxième édition du grand prix cycliste cimencam. Dans un circuit fermé d’une distance de 4,5 km allant de l’école publique Deido, feu rouge Bessengue, carrefour trois boutiques, rond point Deido, collège Alfred saker, école publique Deido , les coureurs ont mis leurs jambes à contribution, selon le nombre de tours définis pour chaque catégorie, par le comité d’organisation.

Dans la catégorie dames c’est Ngono Marie Lorraine qui s’est distinguée par ses performances en franchissant la première la ligne d’arrivée, détrônant ainsi Jolie Discale Memouna qui avait occupé la première marche du podium lors de la précédente édition. Une performance très médiocre de celle qui est la mascotte de Cimencam qui a fait parler Jacques Kuissy le président de la ligue régionale de cyclisme du Littoral par ces mots: « aujourd’hui sans vous le cacher, en tant qu’encadreur, je suis vraiment déçu. Déçu parce que même quand vous êtes bloqués et je parle en tant que ancien cycliste, vous devez trouver moyen d’avoir une place au podium, par que c’est votre honneur qui est en jeu » parlant de la performance de Jolie Discale Memouna.

L’une des attractions de cette deuxième édition, était dans la catégorie senior, avec la présence des grandes figures du cyclisme camerounais, comme Clovis kamzong Abessolo et autres Artuce Tella qui viennent de participer au grand prix cycliste international. Après 20 tours du parcours, c’est l’un d’eux ,Artuce Tella qui l’emporte haut la main et s’adjuge le titre le vainqueur de la deuxième édition du grand prix cimencam, juste devant Clovis kamzong Abessolo, vainqueur de la première édition.Outre ces deux catégories, les minimes, les cadets, les amateurs, les juniors et les vétérans se sont aussi illustrés sur le parcours, des médailles, des espèces sonnantes et trébuchantes et des chèques allant jusqu’à 120.000frs, ont constitué l’essentiel des récompenses remises aux vainqueurs selon les catégories.

Pendant près de 10 heures, d’horloge, les coureurs ont tenu haleine, les populations du quartier Deido, ainsi que les autorités administratives et traditionnelles, qui qui n’ont rien raté de ce grand moment du vélo à Douala.