CAMEROUN :: Les populations de Douala 3è à l’école de délivrance des actes d’urbanisme de la CUD :: CAMEROON

Le lancement officiel des journées portes ouvertes du guichet unique de facilitation des actes d’urbanisme a eu lieu ce mardi 28 juin à l’esplanade de la Mairie de 3è

Après Douala 5è et Douala 4è ,Les Journées Portes Ouvertes du Guichet Unique de Facilitation de Délivrance des Actes d'Urbanisme de la Communauté de Douala poursuivent leur tour des Communes d'Arrondissement du côté de la commune d’arrondissement de Douala 3è

La cérémonie de lancement de ce mardi 28 juin était présidée par madame Ndome Micheline 3e adjoint du maire de la ville en présence des autorités administratives de l’arrondissement et des chefs traditionnels.

La délivrance des actes d’urbanisme demeure très méconnue du grand public, c’est pourquoi La Communauté urbaine de Douala(Cud) a cru nécessaire d’organiser ces journées pour créer une rencontre entre cette institution et le grand public lequel n’a pas toujours connaissance des actes de l’urbanisme relatifs à l’occupation du sol mais surtout n’a pas connaissance de ses enjeux.

A partir de ce mardi 28 juin jusqu’au 30 juin , les responsables du Guichet unique seront au service des usagers non pour leur délivrer les attestations de ceci ou les certificats de cela comme ils en ont l’habitude, mais pour leur présenter les différents actes d’urbanisme établis au guichet unique, la procédure pour les établir ou leur expliquer à quoi ils servent. Ainsi, les usagers seront édifiés sur la nature réelle de ce service qui est une entité de la Communauté urbaine de Douala regroupant en son sein et dans les mêmes locaux « toutes les entités de la communauté urbaine de Douala et les administrations impliquées dans la préparation et le traitement des dossiers de demandes d’actes administratifs d’urbanisme ».

Ces actes sont : le certificat d’urbanisme, le permis de construire , le permis d’implanter, le permis de démolir, l’autorisation de lotir , le certificat de conformité. Les agents du Guichet Unique feront à chaque fois une présentation exhaustive de chacun de ces actes non sans insister sur leurs avantages aux plans sécuritaires mais également sur les atouts que requiert le Guichet unique . Ce dernier permet en effet aux usagers entre autres, d’effectuer en un même lieu et dans des délais réduits les opérations afférentes à l’obtention des actes administratifs d’urbanisme.

Autrement dit le Guichet unique réduit les coûts et les délais des opérations et il permet de consulter le règlement d’urbanisme applicable à leur parcelle comme indiqué par monsieur Beb à Ikoue coordinateur dudit guichet

Dans le cadre de ces premières Journées du Gu, le 3e adjoint au Maire de Douala a indiqué que le déploiement des agents se fera aussi dans d’autres arrondissements de la ville question d’intensifier la sensibilisation, l’information autour des actes d’urbanisme pour mieux les vulgariser. Les Journées portes ouvertes, a-t-elle souligné, s’inscrivent dans la continuité des engagements de l’exécutif communautaire visant à informer le plus possible les populations sur les services de la mairie de ville et sur ce qu’elles sont en droit d’en attendre.