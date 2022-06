CAMEROUN :: Sud-Ouest:Le ministère de la Défense dénombre 32 civils assassinés, accuse les rebelles séparatistes :: CAMEROON

Le porte-parole de l’Armée, le capitaine de vaisseau Cyrile Serge Atonfack Guemo, dresse le bilan de cette attaque meurtrière ayant eu lieu le samedi 25 juin 2022, dans un communiqué publié le 28 juin 2022.

Selon ce communiqué, des assaillants lourdement armés ont fait irruption le samedi 25 juin dans le domicile de l’élu Martin Aka à Ballin ouvrant le feu sur des civils qui assistaient aux funérailles du frère de ce dernier.

Le bilan de cette attaque fait état de 32 morts dont 5 nigérians et plusieurs blessés. Le centre de santé de Ballin et une cinquantaine de maisons ont été incendiés et la dépouille du frère de l’élu incinérée. Dans leur fuite, 4 terroristes ont été neutralisés et plusieurs autres blessés.

L'intégralité du communiqué