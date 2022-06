MONDE ENTIER :: Pourquoi faire de la randonnée ? Les bienfaits sur notre santé :: WORLD

Parmi les activités sportives les plus pratiquées en France, la randonnée occupe une place de choix. Ce sport de plein air consiste à suivre un itinéraire précis en marchant à travers de vastes sentiers. Si cette activité est prisée par de nombreux Français, c’est sans doute parce qu’elle présente de nombreux bienfaits. Mais quels sont en réalité ces bienfaits qui peuvent vous pousser à faire de la randonnée ? Découvrez-en quelques-uns ici.

Contribue au renforcement du squelette et des articulations

La randonnée est une belle manière de faire des efforts physiques et du tourisme à la fois. Un grand nombre de plateformes comme Let's Go Play Outsite aident d'ailleurs à découvrir les plus beaux sentiers tout en faisant du sport. Si vous ne le saviez pas, notez que les exercices physiques que permet la randonnée aident à stimuler la formation des tissus osseux du corps.



Elle est donc une activité très intéressante pour les jeunes en phase de croissance. Aussi, la randonnée est assez bénéfique pour les plus âgés, car elle favorise la baisse des pertes de calcium. En plus de ces avantages, vous devez également savoir que la randonnée peut aider à soulager des douleurs issues d’une arthrose installée depuis un certain moment.

Aide à limiter les risques cardio-vasculaires

Encore appelée sport de découverte et de contemplation, la randonnée permet à celui qui la pratique de limiter au maximum les risques de maladies cardio-vasculaires. En outre, remarquez que durant une randonnée, le taux de mauvais cholestérol chute et celui du bon augmente considérablement. Avec ce sport, le risque d’avoir un diabète de type 2 devient donc négligeable.



Compte tenu de tout cela, si vous êtes prédisposé à une forme de maladie cardio-vasculaire, envisagez vivement de pratiquer de la randonnée. Vous avez la possibilité d'organiser vos séances de randonnées à divers endroits intéressants comme le parc michel chartrand . Notez d'ailleurs que ce lieu vous réserve plusieurs merveilles d'un point de vue touristique.

Participe au renforcement du système immunitaire

À l'inverse des pratiques intensives pouvant réduire les défenses de l’organisme, la randonnée est une activité sportive complète qui parvient à renforcer le système immunitaire. En effet, pendant que vous pratiquez cette activité, tous les muscles et vaisseaux sanguins de votre corps sont sollicités de façon modérée et constante.



Ce qui favorise une meilleure oxygénation du corps et participe au bon fonctionnement du cerveau. Si vous luttez contre une maladie dégénérative ou que vous traversez une période de récupération suite à une lésion, il vous sera sûrement bénéfique de faire de la randonnée. D'un autre côté, cette activité contribue aussi à réduire le risque de mort précoce de plus de 25%.

Éveille les sens et redonne le moral

Il faut savoir que pour les cas de dépression, la marche est le premier des remèdes conseillés par les médecins. Et grâce à la randonnée, il est possible de s'éloigner du tourbillon quotidien et surtout de déstresser. Cette activité constitue donc non seulement un moyen efficace de libérer son esprit tout en contemplant la nature, mais également un excellent antistress.



Par ailleurs, il faut noter qu’au cours d’une randonnée, certains guides demandent souvent d’utiliser ses sens en vue d’observer la nature à travers les différents éléments autour. Une séance de randonnée est donc une belle occasion d'entrer en symbiose avec la nature et d'éveiller tous ses sens. N'hésitez donc pas à aller faire de la randonnée quand vous avez du temps libre.