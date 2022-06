CAMEROUN :: L'épouse de Grégoire Owona dans les bras du chairman Ni John Fru Ndi :: CAMEROON

L’image de la femme du ministre du travail et la prévoyance sociale Crescence Owona entre les bras du chairman du SDF dans une rumba enlevée est devenue virale sur la toile. Suscitant ainsi des interrogations au sein de l’opinion publique.

Que vient donc faire cette image au moment précis ou Le Social Democratic Front SDF traverse une crise grave suite aux nominations faites par le chairman du parti ? Simple coïncidence de calendrier ou rapprochement des deux partis politiques : Le RDPC au pouvoir et le SDF, principal parti de l’opposition qui se regardent en chiens de faïence depuis la présidentielle 1992 dont le chairman réclame sa « victoire volée » ?

John Fru Ndi a-t-il jeté l’éponge d’un combat qui dure depuis 30 ans ? Toujours est-il que, croit-on savoir un adversaire politique n’est pas un ennemi personnel. Ce qui fait dire Tafeu François Bikoro activateur politique que « Mr John Fru Ndi , la touche du doyen , avec la virevoltante Crescence Owona dans une rumba des tropiques qui nous ramènent aux voluptés des années 60. Certains arguent déjà que cette image de résilience sociopolitique renseigne mieux sur le Cameroun d'hier jusqu'à demain. L'expérience est une force, que la belle et rendre épouse de Grégoire Owona met à rude épreuve. A ses risques et périls. Un autre Cameroun est vraiment possible... »

On le sait aussi, Le ministre du Travail et de la sécurité sociale est un ami inconditionnel du leader du parti du 26 mai 1990. Cette amitié est aussi forte que Paul Biya ne pouvait voir une autre personne pour le représenter personnellement au 8e congrès ordinaire du parti de la balance. Jeudi dernier 11 octobre, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC et la délégation qui l’accompagnait au congrès du Sdf ont débarqué à la résidence du chairman du Sdf à Ntarinkon autour de 23h.

Seulement, au cours du congrès, John Fru Ndi après avoir reçu ses hôtes, a surpris tout le monde. Il a pris un morceau de « soya » dont il a croqué une partie et le reste à son ami Grégoire Owona qui l’a dégusté avec beaucoup d’appétit…Tout un symbole