CAMEROUN :: Fecafoot : Eto’o passe ses six premiers mois au scanner :: CAMEROON

La réconciliation de la famille du football camerounais et la relance des compétitions sont entre autres, 10 points que le président de la Fédération camerounaise de football met à son actif.

Elu le 11 décembre 2021 à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) pour une durée de quatre ans, Samuel Eto’o Fils a entamé son 6e mois à la tête de cette instance faîtière du football national il y a exactement 17 jours. Un semestre au bout duquel le patron du football camerounais a décidé de marquer une légère pause, pour dresser un premier bilan résumé en 10 points.

Réconciliation

D’emblée, l’ex-capitaine des Lions indomptables se satisfait d’avoir apaisé les tensions dans la famille du football camerounais à travers un processus de réconciliation. Engagement pris lors de sa campagne à l’élection qui l’a portée à la tête de la Fecafoot. « Nous avons engagé des pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment les membres de l’Assemblée générale de 2009. Les discussions ont abouti à une fin heureuse», déclare-t-il.

Championnats

Parmi les défis immédiats à relever lors de sa prise de fonction, l’équipe Eto’o devait immédiatement relancer les championnats nationaux de football, pour tenir les délais fixés par la Confédération africaine de football (CAF). Objectif jusque-là atteint, après le « procès d’ostraciser » une partie du pays, notamment le grand-Nord qui s’était alors vu écarter des sites d’accueil de la Mtn Elite One. « Alors que nous avions hérité d’une fédération en grande difficulté financière, le défi de faire jouer les championnats était une gageure. Nous avons élaboré une formule poule par poule, à cause de cette situation financière catastrophique », justifie le patron du football camerounais. A ce jour, les deux championnats professionnels sont rendus à l’étape des play-offs up et down. Ceux-ci vont permettre de déterminer dans les prochains jours les vainqueurs de la saison, les relégués et les maintenus.

Retour des sponsors

Partis non sans décrier l’amateurisme qui caractérisait déjà la gestion du football camerounais, plusieurs sponsors ont refait surface avec l’arrivée de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fecafoot. Selon l’ancien Lion indomptable, certains parmi eux « ont accepté de revaloriser de façon substantielle leurs contributions ». Un retour qui a fait du bien au football local en général et au football professionnel en particulier. Puisque, l’on n’aperçoit plus des joueurs faire des settings pour obtenir leurs salaires ou alors boycotter les séances d’entrainement. « En six mois seulement, la Fecafoot a déjà alloué plus d’un milliard Fcfa de subvention aux clubs de Mtn Elite One et Elite Two, près de 80 millions Fcfa pour la Guinness Super League. Une partie importante de cette enveloppe est dévolue aux salaires des joueurs et joueuses. Dans le détail, 575 millions Fcfa ont été versés aux clubs d’Elite One ; 182 millions Fcfa à ceux d’Elite Two. Environ 150 millions Fcfa ont été alloués pour l’hébergement des équipes. Pour ce qui concerne le football féminin, la Fecafoot a déjà débloqué 63 millions Fcfa et 180 millions Fcfa pour soutenir les clubs du championnat de première division », énumère Samuel Eto’o Fils.

Retraite

Pour le président de la Fédération camerounaise de football, tous ces éléments sus-énumérés ont concouru à changer la vie des footballeurs camerounais, bien que le processus est encore en cours. La preuve, « nous avons engagé des discussions avec la direction générale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) pour assurer une retraite aux footballeurs. Nous travaillons aussi avec les compagnies d’assurances pour assurer à la fois des employés de la fédération et plus tard, offrir une assurance maladie aux joueurs », annonce le président de l’instance faîtière du football camerounais non sans marteler que l’institution qu’il dirige est fière d’avoir instauré le payement des salaires décents et réguliers aux joueurs du championnat d’Elite One.

Management et jeu

Au chapitre des résultats sur le terrain, Samuel Eto’o Fils n’omet pas de revenir sur le voyage couperet à Blida qui avait permis aux Lions indomptables de valider le ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du monde de football au Qatar avec à la tête de leur staff technique le nouveau manager sélectionneur Rigobert Song. Une volonté qu’entretenait l’actuel président de la Fecafoot de nationaliser le banc de touche des quintuples champions d’Afrique.

Obstacles

Avec la mise en place d’une gestion rigoureuse et efficace, le patron de la Fecafoot dit avoir mis fin aux difficultés liées aux primes à verser aux Lions indomptables. De même, renseigne-t-il, une bonne partie du personnel de la fédération jusque-là sans contrat, a vu sa situation être régulariser. Toutefois, si l’ère Eto’o semble s’ouvrir sous de bons auspices, le président de la Fédération camerounaise de football dénonce le blocage d’une subvention par « quelques forces obscures tapies dans les méandres de notre haute administration ». « Sur haute instruction du chef de l’Etat, décision a été prise d’octroyer 560 millions Fcfa à la Fecafoot pour les clubs », informe Samuel Eto’o avant de préciser qu’ « au moment où je m’adresse à vous, cet argent reste bloqué ».

Les six premiers mois de Samuel Eto’o à la tête de la Fecafoot en 10 points :