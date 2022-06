CÔTE D'IVOIRE :: Urgent, Josey demande pardon à Aline :: COTE D'IVOIRE

Le feuilleton du trio Serey Dié, Josey et Aline est loin d'être terminé. Vendredi, Serey Dié est monté au créneau en premier pour annoncer son ydille avec l'artiste Josey.

Ce lundi, c'est autour de Josey de confirmer indirectement qu'elle est bien en couple avec l'ancien footballeur international. L'artiste demande pardon à Aline, l'épouse et mère des 5 enfants de Serey Dié.

Voici la lettre de Josey à ses fans

À Mes fans,

À Ma nation,

À Ma communauté,



« L’erreur est humaine et le pardon divin »



Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d’informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée.

Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain.

Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué.

Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens.

Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner.

J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer.

Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance.



Fait à Abidjan, le 27 juin 2022



Josey