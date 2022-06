CAMEROUN :: Fecafoot : Etoo accuse Yaoundé de bloquer l’argent de la fédération :: CAMEROON

Le président de la fédération à affirmé hier matin ( 27/06/2022) que certains haut responsables de l’administration du Cameroun ont bloqué 560 millions prévus pour les clubs de football.

Depuis le 25 juin , une cinquantaine de journalistes camerounais participent à une formation initiée par la fédération camerounaise de football dans le but d’outiller ces hommes et femmes de médias et leur permettre de se perfectionner dans la pratique de leur métier.

Pour le troisième et dernier jour de formation, Samuel Etoo , le président de la fédération camerounaise de football a tenu un discours devant les journalistes présents à la formation.

lors de cette allocution, l’ancien capitaine des lions a profité pour faire le bilan de son séjour à Tsinga depuis le 11 décembre 2022.

C’est dans le sens de ce bilan qu’il a lâché une information que plusieurs journalistes n’avaient pas. Selon ce dernier :« Sur hautes instructions du chef de l’état,décision a été prise d’octroyer 560 millions de francs cfa à la Fecafoot pour les clubs mais jusqu’au moment ( lundi 27 juin 2022) où je m’adresse à vous , cet argent reste bloqué par quelques forces obscures tapies dans les méandres de notre haute administration ».

Des mots forts qui décrivent le climat qu’il fait actuellement à Tsinga et qui laisse une seule interrogation : Quo bloque l’argent de la fédération et pour quel but?

Espérons que les prochains jours noirs éclaireront un peu plus sur cette nouvelle affaire Fecafoot