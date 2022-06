CAMEROUN :: La SONARA présente au SAGO 2022 :: CAMEROON

La 11ème édition du Salon de l’Action Gouvernementale a ouvert ses portes mercredi 22 juin 2022 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Présidée par le Ministre de la Communication René Emmanuel SADI Représentant du Premier Ministre. Du 22 juin au 1er juillet 2022, le SAGO se tient cette année sous le thème : "Modernisation de l'administration publique camerounaise comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30." Parmi les entreprises publiques et privées attendues, la SONARA occupe un gigantesque stand bien aménagé au cœur de l'espace réservé pour ce salon. L’entreprise citoyenne accueille les visiteurs et curieux.

Quant aux entreprises qui font le plein d’œuf à cette édition, l'enceinte du stand expose les échantillons des produits pétroliers.

En présence du Chef de Département des Relations Publiques, Communication, Traduction et Interprétariat Représentant du Directeur Général, Monsieur EBONG-PENDE EPIE a reçu, le Ministre de la Communication Représentant du Premier Ministre, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph et plusieurs autres personnalités.

Dans sa posture de leader sur le marché camerounais au moins à 80% et fournisseur dans d'autres pays de l’Afrique centrale à l'instar de la RCA, le public est accueilli dans le grand stand pour découvrir des échantillons des produits pétroliers.

Dans une brève interview, du Chef de Département des Relations Publiques, Communication, Traduction et Interprétariat Monsieur EBONG-PENDE EPIE

Notre raffinerie est toujours debout et ceci grâce aux mesures spéciales prises par le Président de la République qui a opté, n'est-ce-pas, pour l'importation. Ça veut dire que ce que nous produisions avant l'incendie, aujourd'hui, nous achetons de l'extérieur et nous mettons sur le marché local et une partie de la sous-région, plus particulièrement la RCA.

Au niveau de la SONARA nous attendons avec engouement, avec espoir le démarrage de ces travaux de reconstruction et nous faisons confiance à notre Président parce-que : nous savons que c'est quelqu'un quand il parle il agit et quand il agit il le fait grandement. C'est-à-dire, il agit en grand homme, en père de famille et justement c'est ce qui fait sa force. La 11ème édition du SAGO, je dirais que nos impressions sont bonnes parce-que l'organisation qui a été mise en place est impeccable. Les visiteurs sont nombreux, le passage du Ministre Joseph LE, comme vous le savez tous, cette édition du SAGO porte le thème qui a été indiqué par son département ministériel. C'est justement pourquoi il a décidé d'honorer la SONARA. Vous savez que la SONARA est l'un des maillons de l'économie camerounaise.