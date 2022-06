CÔTE D'IVOIRE :: Serey Dié : "Josey n’a pas mérité tout ce qui arrive" :: COTE D'IVOIRE

Serey Dié a déclaré vendredi dernier qu'il n'a pas été sincère envers l'artiste Josey et Aline. LA première est sa nouvelle compagne officielle. La 2nde citée est son épouse légitime de qui il est aujourd'hui séparé.

Le champion d'afrique 2015 expliquait: « Je suis un homme et j’avoue que ni Aline, ni Josey n’a pas mérité tout ce qui arrive. C’est moi le responsable de tout cela. Je n’ai pas joué franc jeu dès le départ et il fallait que je dise la vérité à un moment donné. Je ne pouvais plus me cacher et j’avais en face deux personnes qui ont la crainte de Dieu et cela ne pouvait pas perdurer. J’ai gâté beaucoup de choses. Ce qui m’a le plus fait mal, ce sont des choses pas vraies qui étaient dites sur les réseaux sociaux ».

Il ajoute : "Josey n'a pas demandé à être dans cette histoire. Aline aussi n'a pas demandé que les choses se passent comme ça."

Le footballeur ivoirien âgé de 37 ans a surtout revélé qu'il est le père de 8 enfants issus de 3 femmes: 5 avec Aline, 2 avec Josey et 1 avec Dolina. Serey Dié s'exprimait sur le plateua de Life TV, une chaine de rélévision de Côte d'ivoire.



