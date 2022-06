Denis Emilien Atangana "Pour la dissolution du Sénat et du conseil économique et social au Cameroun" :: CAMEROON

Pour le président du Front des démocrates camerounais Denis Emilien Atangana, il est urgent de dissoudre le Sénat et le et le Conseil économique et social au Cameroun car, ceci contribuera à réduire le train de vie de l’Etat.

Sur sa page Facebook, le président du Front des démocrates camerounais (FDC) Denis Emilien Atangana écrit qu'"Il est temps de réduire le train de vie de l’Etat par la dissolution de certaines structures qui ne servent absolument à rien. Parmi ces structures budgétivores se trouve en bonne place le conseil économique et social. La dissolution de ce machin de conseil économique et social sera bénéfique à notre pays. Cette structure est une coquille vide qui englouti pour rien les recettes de l’État et du citoyen. Au moment où les caisses de l’État sont vident n’est-il opportun de dissoudre cette affaire inutile qui a été octroyé comme donation à Yang "

Pour Denis Emilien Atangana, le sénat fait partie des structures camerounaises budgétivores.

Plus loin, il affirme que cette structure de l'Etat est devenue une chambre des retraités. "Le SÉNAT qui est une maison de retraite mérite aussi d’être dissout"

Il indexe aussi le Conseil économique et social. " Dans le contexte actuel marqué par la rareté des ressources, les histoires comme le sénat, et le conseil économique et social doivent disparaître. C’est inacceptable que les communes et les régions aient des ressources insignifiantes pendant que des structures qui ne servent à rien sont mieux loties. Nous exigeons des dépenses efficaces et surtout efficientes", a-t-il écrit.