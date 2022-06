CAMEROUN :: Directive nationale urgente du président du MPDR :: CAMEROON

Pour toutes les Coordinations régionales, et individuellement aux sympathisants, amis et soutiens non affiliés

Abstention de toute commentaire ou immixtion de quelle que forme que ce soit, concernant les affaires permanentes ou ponctuelles des autres mouvements et formations politiques

Chers Camarades Médiatrices et Médiateurs,

L’actualité de la scène politique nationale est depuis quelques temps, agitée par les tumultes et les chamboulements somme toutes normales, qui font le quotidien de certains mouvements et formations politiques. Comme il faut s’attendre, il s’agit d’une situation qui donne lieu à moult débats, inquisitions, intrigues et divagations de l’esprit dans tous les sens du terme.

Face à cette situation, il m’est apparu nécessaire et plus qu’urgent, d’attirer votre attention sur la réserve qui doit être la vôtre, c’est-à-dire vous abstenir de vous mêler de ces travers, de quelle que façon que ce soit et sous aucun prétexte. Chaque parti fonctionne selon ses règles et coutumes sociales et politiques d’une part, et selon ses dogmes et idéologies d’autre part.

En tout état de cause, je vous recommande vivement, de vous en tenir à ce qui nous préoccupe, c’est-à-dire la promotion du dialogue et de la réconciliation, et naturellement en gardant présent à l’esprit que le MPDR n’a d’autre but et objectif, que le triomphe du rassemblement au-delà de tous les sectarismes, de toutes les fractures et de toutes spiritualités. Certaines des situations en cours dans des formations, devraient nous renforcer dans notre conviction d’humilité, de pardon et de partage, tant l’égoïsme et l’égocentrisme, sont sources de vexations et de déchirures. Un parti qui tombe malade, se fracture et se gâte, est un pan de la vie politique nationale qui s’assombrit et se rétréci./.

Yaoundé, le 23 Juin 2022

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME