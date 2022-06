CAMEROUN :: Champagne en main au tribunal : Edgar Mebe Ngo'o créée l'onde de choc :: CAMEROON

Une image fait le tour de la toile depuis plusieurs heures. C'est celle de Alain Edgar Abraham Mebe Ngo'o tenant une coupe de champagne alors qu'il est auditionné devant le tribunal criminel spécial (TCS). À la fin de l'audience, on y voit l'ancien Directeur du cabinet civil de la présidence de la république du Cameroun, tiré à 4 épingles, boire du champagne.

Plusieurs internautes sont ainsi choqués par le style de vie princier de l'ancien tout puissant Ministre de la défense incarcéré depuis plusieurs mois dans le cadre de l'opération épervier.

Interpellé puis incarcéré depuis le mois de mars 2019 pour des détournements des deniers publics à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Edgar Mebe Ngo'o posséderait 53 immeubles, 24 comptes bancaires en France, 21 comptes bancaires et 3 coffres forts au Cameroun, 39 véhicules de luxe et engins lourds, 32 véhicules et 7 cartes grises au siège de l'entreprise familiale...