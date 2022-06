CAMEROUN :: CASH PIG :: CAMEROON

Touchez jusqu'à 8000x votre mise dans la machine à sous Cash Pig de Booming Games qui vous transporte à Las Vegas pour y goûter à la luxure et aux soirées mouvementées, l'option Piggy Bank, les Free Spins et les améliorations de symboles rendront votre moment plus excitant que jamais, passez la nuit de vos rêves dans l'un des casinos de Las Vegas et raflez le jackpot à tout instant !



La machine à sous Cash Pig comporte 5x4 rouleaux et 30 lignes de paiement, pour recevoir un gain, vous devrez aligner 3, 4 ou 5 symboles identiques en partant du rouleau le plus à gauche. Les symboles royaux A, K, Q, J et 10 constituent les symboles à faible valeur de gain tandis que les bagues montres de luxe, voitures de sport et jets privé seront les symboles forts du jeu Cash Pig. Le diamant est un Wild capable de remplacer tous les autres symboles du jeu excepté les Scatters.



La machine à sous Cash Pig dispose de plusieurs fonctionnalités bonus rendant la partie plus captivante :



Piggy Bank :

Cumulez des pièces d'or sur les rouleaux accompagnées du symbole Collect représenté par la tirelire en cochon sur le cinquième rouleau. Si cela se produit, vous raflerez la totalité des valeurs affichées sur les pièces, celles-ci peuvent valoir entre 1x la mise et 50x la mise !



Free Spins :

Grâce à l'obtention de 3 Scatter coupes de champagne, vous recevrez 12 tours gratuits. Durant les Free Spins, 3 Scatter peuvent déclencher à nouveau 6 tours gratuits.



Minor Elimination :

Cette option est active durant les Free Spins, lorsque les symboles faibles forment une combinaison gagnante, ils sont éliminés de l'écran et déclenchent une cascade de nouveaux symboles permettant d'obtenir encore plus de gains successifs.



Major Upgrade :

Durant les Free Spins, les symboles forts présents dans une combinaison gagnante seront améliorés pour devenir leur version en or qui paiera le double !



Beaucoup d'entre nous rêve d'un séjour à Las Vegas et peu on assez économisé pour pouvoir se le payer, en revanche, la machine à sous Cash Pig est à portée de main et présente une nuit dans la ville de tous les vices pour vous émerveiller un cours instant grâce à la version démo gratuite du jeu.

