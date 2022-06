CAMEROUN :: Le Groupe Anecdote d'Amougou Belinga annonce le versement de 1 700 000 000 de FCFA au trésor public :: CAMEROON

Le PDG du Groupe L'Anecdote, l'homme d'affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga, a procédé hier jeudi 23 juin 2022, au versement de la somme de 1,7 milliard francs CFA, représentant 15% de la dette fiscale qui lui a été imputée par la direction générale des Impôts.

En procédant au payement partiel d'une dette qui s'élève à un peu plus de 15 milliards francs CFA, Amougou Belinga, n'a pas manqué de rappeler son respect et ses responsabilités vis-à-vis du fisc du Cameroun son pays.

Dans un communiqué publié par Inès Arielle Belinga sa porte- parole, le PDG du Groupe L'Anecdote fait savoir qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales, et en rappelle d'ailleurs les plus récents montants dans le communiqué dont nous avons obtenu copie. Le communiqué indique qu'en tout début d'année, le Groupe L'Anecdote a versé 600 millions francs CFA au fisc camerounais, au titre d'impôts, et ce, après avoir versé 1,5 milliard FCFA en 2021. En lisant entre les lignes, même s'il se plie visiblement à la décision du fisc, Jean Pierre Amougou Belinga dénonce en même temps une cabale et un acharnement contre sa personne. << Le Groupe L'Anecdote prend à témoin l'opinion publique, en traduisant sa bonne foi à travers cette démarche, et demande à cette occasion de pouvoir bénéficier d'un traitement fiscal équitable à celui appliqué à bon nombre d'entreprises basées au Cameroun>>, peut-on lire dans le communiqué.

En rappel, il y a quelques années, le Groupe L'Anecdote s'était acquitté de sa dette de 509 millions francs CFA envers la Campost, et ce, avant l'échéance de 2021 fixée par la justice.